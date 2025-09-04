Trend
Galeri
Trend Magazin
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’den bebek müjdesi geldi: 5 aylık hamile! İşte bebeğin cinsiyeti
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’den bebek müjdesi geldi: 5 aylık hamile! İşte bebeğin cinsiyeti
2021'de evlenen ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'den sürpriz bebek müjdesi geldi. Güzel oyuncunun 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çifte yakın kaynaklar, bebeğin cinsiyetini de açıkladı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:13