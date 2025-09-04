Trend Galeri Trend Magazin Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’den bebek müjdesi geldi: 5 aylık hamile! İşte bebeğin cinsiyeti

2021'de evlenen ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'den sürpriz bebek müjdesi geldi. Güzel oyuncunun 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çifte yakın kaynaklar, bebeğin cinsiyetini de açıkladı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:13
Aile Saadeti dizisinin Tülay'ı ünlü oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem cephesinden sevindiren bir haber geldi. Çiftin ilk bebeklerini bekledikleri öğrenildi. Atasever'in 5 aylık hamile olduğu bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

MUTLULUK HABERİ YAKIN ÇEVREDEN GELDİ

2021 yılında dünya evine giren Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in bebek heyecanı magazin dünyasında büyük ses getirdi. 2. sayfanın özel haberine göre; ünlü çiftin müjdeli haberi yakın çevresi aracılığıyla duyuldu. Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada pek çok kişi ikiliyi tebrik etti.

5 AYLIK HAMİLELİK VE BEBEĞİN CİNSİYETİ

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Vildan Atasever'in hamileliği beşinci ayına girdi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Bu gelişme, hem çiftin hayranlarını hem de yakın dostlarını sevince boğdu.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada kısa sürede tebrik mesajları yayıldı. Çiftin hayranları, Atasever ve Erdem'in mutluluğunu paylaştı. Özellikle "anne-baba" olmaya hazırlanan ünlü çiftin önümüzdeki aylarda bebek hazırlıklarıyla gündemde kalması bekleniyor.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BİR GÜZEL HABER DAHA GELMİŞTİ: SERKAN KESKİN VE MERİÇ ARAL'IN OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti.

Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı.

36 yaşındaki Meriç Aral, son olarak Instagram hesabında eşiyle çıktığı tatilden kareler yayınlandı.

Eşi Serkan Keskin'le seyahate çıkan Aral, karnı burnunda halleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu paylaşımına eşini de dahil etmeyi unutmadı.

Aral fotoğraflarına, "Bu haftanın açılışını, geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notunu düştü.

Öte yandan Meriç Aral ile Serkan Keskin çiftinin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları paylaşıyorlar.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü çiftten mutlu haber bugün geldi.

OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi.

İSMİNİ NE KOYDULAR?

Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi.

"HEMEN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, "İnanılmaz hiç tarif edemeyeceğim, daha önce hiç bilmediğim bir duygu, yaşamadığım bir mutluluk. Sezaryan doğum olmak zorunda kaldı. Acayip bir şey. Şu an bile buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum" diye konuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

