Trend
Galeri
Trend Magazin
Virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı! Fenomen Sibil Çetinkaya son sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Uzun bir süre daha buradayız"
Virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı! Fenomen Sibil Çetinkaya son sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Uzun bir süre daha buradayız"
2020 yılından bu yana çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Sibil Çetinkaya, geçen günlerde "Tüm pozitifliğimi kaybettim" diyerek virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünlü fenomen, son olarak yaşadığı problem hakkında güncelleme yaptı.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:51