Trend Galeri Trend Magazin Virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı! Fenomen Sibil Çetinkaya son sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Uzun bir süre daha buradayız"

2020 yılından bu yana çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Sibil Çetinkaya, geçen günlerde "Tüm pozitifliğimi kaybettim" diyerek virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünlü fenomen, son olarak yaşadığı problem hakkında güncelleme yaptı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:51
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın ayrılığı herkesi şoke etmişti.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile dolu dizgin aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.

"EVLİLİK" KRİZİ

Evlenecekleri düşünülen çift hakkında ortaya çıkan söylentiler, Sibil'in evlilik istediği fakat Şükrü'nün ise konuya karşı kararsız tavırlarının ilişkiyi bitirdiği yönündeydi.

Söylentiler sonrası Sibil Çetinkaya, annesi ve kardeşi ile birlikte Amerika'ya gitmişti.

"İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"

Şükrü Özyıldız konuyla ilgili sessizliğini bozarak, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" demişti.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya da ayrılığı şu sözlerle doğrulamıştı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."

Hep neşeli ve enerjik halleriyle dikkat çeken Çetinkaya bu aralar zor günlerden geçiyor.

Instagram hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, gözyaşlarını tutamamıştı.

"ARTIK DAMARIM KALMADI KAN ALINACAK"

Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜM POZİTİFLİĞİMİ KAYBETTİM"

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etmişti:

Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor.

Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyolar işte. Korkmaya başladığim için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

Zor günlerden geçerek sağlık problemleri yaşayan fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından durum güncellemesi yaptı.

"UZUN BİR SÜRE DAHA BURADAYIZ"

Oldukça morelsiz olduğu görülen Çetinkaya, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." dedi.