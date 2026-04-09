Yer çekimine meydan okudu, vücudunu şekilden şekle soktu! İlayda Alişan esnekliğini böyle konuşturdu...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkıyla magazin gündeminde dikkat çeken oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Yoga yaptığı anları paylaşan Alişan, esnekliğiyle takipçilerini hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:45
İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' dizisiyle yapan İlayda Alişan, küçük yaşına rağmen meslektaşlarının dikkatini çekmişti.

Daha sonrasında ise 'Ateş Kuşları', 'Masumiyet' ve 'Çukur' gibi projelerde yer alan Alişan, zaman içinde ekranların aranan isimlerinden biri olmuştu.

Şimdilerde kariyeriyle birlikte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla dikkatleri çeken Alişan, son olarak Instagram hesabından yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Vücudunu adeta bir lastik gibi esneten Alişan, en zorlu yoga pozlarını bile büyük bir soğukkanlılıkla tamamladı. Yer çekimine meydan okuyan o anlar, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"BU ESNEKLİK ŞAKA MI?"

Güç ve denge gerektiren hareketleri ustalıkla yapan ünlü ismin fit görüntüsü ise göz kamaştırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın sınırları zorladığı o karelerin altına "Esneklikte son nokta" ve "Resmen şekilden şekle girmiş" yorumlarını aldı.

Öte yandan güzel oyuncu her ne kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeksede Alişan'ın bu günlere gelme yolculuğu da bir o kadar ilgi görüyor.

Peki güzel oyuncunun tam olarak nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

İlayda Alişan henüz çocuk yaşlardayken hayatının akışı beklenmedik bir şekilde değişti. Babasının bir tanıdığı tarafından bilgisi olmadan bir ajansa kaydedilmesi, onu kamera karşısına taşıyan ilk adım oldu. Bu tesadüf, zamanla profesyonel bir kariyerin temelini attı.

Reklam projeleriyle oyunculuğa adım atan Alişan, 2011 yılında yer aldığı bir yapımda canlandırdığı Merve karakteriyle ilk kez geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bu deneyimin ardından art arda gelen projelerle birlikte genç oyuncu ekranda daha görünür hale geldi.

Üstlendiği her rolle oyunculuk çizgisini ileri taşıyan genç isim, özellikle duygusal yönü güçlü karakterlerdeki başarısıyla öne çıktı. Alişan'ın kariyerinin yükseliş dönemlerinden biri, Benim Adım Gültepe dizisindeki hayat verdiği Nurten karakteriyle başladı.

29 yaşındaki oyuncunun asıl geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan proje ise 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Akşın Koçovalı karakteri oldu. Bu yapımda yer alann Alişan, sergilediği performansla büyük beğeni topladı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı.

Ekran başarısını dijital projelere de taşıyan oyuncu, uluslararası izleyiciyle buluşan yapımlarda yer alarak adını yurt dışında da duyurdu.

Tesadüfle başlayan bu yolculuk, bugün Alişan'ı televizyon ve dijital platformlarda dikkat çeken, kariyerini istikrarlı adımlarla büyüten bir oyuncu konumuna taşıdı.

MERYEM UZERLİ'NİN PARLAMA SERÜVENİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTICI...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM"

Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler." Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu...