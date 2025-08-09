Trend Galeri Trend Magazin Vurdumduymaz İkizler'inden pimpirikli Başak'ına! İşte ünlü isimlerin merak edilen burçları! Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu...

Vurdumduymaz İkizler'inden pimpirikli Başak'ına! İşte ünlü isimlerin merak edilen burçları! Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu...

Hepimiz ünlü isimleri severek ve beğenerek takip ediyoruz. Kimi röportajlarda gösterdiği naif tavrıyla kimi ise sıcakkanlılığı ile ekranlara yansıyor. Peki, ünlülere bu kendilerine has özellikleri ne sağlıyor? Tabi ki burçları! İşte başta Kıvanç Tatlutuğ, Mert Yazıcıoğlu başta olmak üzere magazin manşetlerinden düşmeyen meşhur isimlerin burçları...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 12:20
KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

BAŞAK DİZER

Koç

KENAN İMİRZALIOĞLU

İkizler

SİNEM KOBAL

Aslan

BURAK ÖZÇİVİT

Oğlak

FAHRİYE EVCEN

İkizler

BERGÜZAR KOREL
Başak

HALİT ERGENÇ
Boğa

HÜLYA AVŞAR

Terazi

CEYDA DÜVENCİ

Koç

PINAR ALTUĞ
Yengeç

SERENAY SARIKAYA

Yengeç

MERT DEMİR

Oğlak

GÖKÇE BAHADIR

Akrep

SELAHATTİN PAŞALI

Kova

ŞEYMA SUBAŞI

Yengeç

ACUN ILICALI

İkizler

ÖZCAN DENİZ

Boğa

MERT YAZICIOĞLU

Boğa

AFRA SARAÇOĞLU

Yay

MERT RAMAZAN DEMİR

Kova

KUBİLAY AKA

Koç

YILMAZ ERDOĞAN
Akrep

HAZAR ERGÜÇLÜ

Oğlak

HANDE ERÇEL
Yay