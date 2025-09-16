Trend
Vuslat Sabancı'nın eşi Ali Sabancı’dan 5 milyar TL’lik boşanma talebi olay oldu! "Osimhen daha ucuza geldi!"
Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti boşanma kararı almış ama tazminat konusunda uzlaşamadıkları için resmen gerçekleşmemişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Vuslat Sabancı'nın talep ettiği tazminat tutarını ortaya çıkardı. Rakamın 5 milyar TL olması gündem oldu.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 06:39