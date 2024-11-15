Trend Galeri Trend Magazin

Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkilerinde yaşadıkları kriz her geçen gün biraz daha büyüyor. Arjantin basını bugün Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Mauro Icardi'nin gözaltına alındığını ileri sürdü. Wanda Nara ve Mauro Icardi tarafında yaşanan bu kriz sonrası Galatasaray da konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bugün akşam saatlerinde ise Wanda Nara'dan kendi kişisel sosyal medya hesabından ilk kez konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte Wanda Nara'nın o dikkat çeken açıklamasının detayları!

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:01
Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında bugün yaşanan yeni gelişme gündeme adeta bomba gibi düştü.

Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte yaşadıkları Avenida del Libertador'daki evlerine girdi.

Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Arjantin basınında yer alan iddialara göre; sevgilisi L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara ise döndükten sonra Mauro Icardi ile evde şiddetli bir tartışma yaşadı.

Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde "cinsiyete dayalı şiddet"e uğradığını da iddia ettiği belirtildi.

Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

WANDA NARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama gelirken, akşam saatlerinde Wanda Nara'dan resmi bir açıklama geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA