Wanda Nara ve Mauro Icardi krizinde yeni hamle! Wanda Nara’dan ilk açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkilerinde yaşadıkları kriz her geçen gün biraz daha büyüyor. Arjantin basını bugün Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Mauro Icardi'nin gözaltına alındığını ileri sürdü. Wanda Nara ve Mauro Icardi tarafında yaşanan bu kriz sonrası Galatasaray da konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bugün akşam saatlerinde ise Wanda Nara'dan kendi kişisel sosyal medya hesabından ilk kez konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte Wanda Nara'nın o dikkat çeken açıklamasının detayları!