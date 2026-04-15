Wilma Elles mobilya devini affetmedi! Sözleşme dışı hamleye jet dava: Dudak uçuklatan tazminat...

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 'sadece katalog' diye imza attığı fotoğraflarını hiç beklemediği yerlerde görünce adeta dünyası başına yıkıldı! Mobilya devine karşı başlattığı 600 bin TL'lik dev hesaplaşmada mahkemeden beklenen haber geldi ve ortalık fena karıştı. İşte ünlü ismi çileden çıkaran o skandalın tüm detayları...

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 15.04.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 06:58
Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla anlaşmazlığa düştü.

Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının, izinsiz şekilde firmanın mağazasında kullanıldığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle firmaya 600 bin TL alacak davası açtı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles mobilya firmasıyla adliyelik oldu.

Elles, bir mobilya firmasıyla 2019-2022 yıllarında tek sezonluk sözleşme imzaladı. Buna göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belli başlı yerlerde paylaşılması için taraflar anlaşma sağladı.

Firmanın iddiaya göre sözleşmenin dışına çıkması üzerine Elles mahkemenin yolunu tutarak davacı oldu.

'FOTOĞRAFIM İZİNSİZ KULLANILDI'
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların sadece toptancılar için servis edilen katalogda kullanılacağını belirtti.

Davalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi.

Maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespit edilmesiyle 600 bin TL alacak davası açtı.

DAVA KABUL EDİLDİ
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti.

Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.