"Ya Sen Ya Hiç" ile aklımıza kazınmıştı! 52 yaşındaki Bendeniz son haliyle şoke etti: İşte inanılmaz değişim...
90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran, kendine has tarzı ve "Abajur Kız" imajıyla hafızalarımıza kazınan Bendeniz, uzun bir sessizliğin ardından sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. İşte Bendeniz'in çok merak edilen son hali...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 16:21