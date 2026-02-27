"Ya Sen Ya Hiç" ile aklımıza kazınmıştı! 52 yaşındaki Bendeniz son haliyle şoke etti: İşte inanılmaz değişim...

ORTADOĞU'DA BİR TÜRK YILDIZI

Bendeniz'in etkisi sadece Türkiye sınırları içinde kalmadı. Bestelediği ve seslendirdiği pek çok şarkı, Lübnan ve İsrail başta olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinde ünlü sanatçılar tarafından kendi dillerine uyarlandı. Bu evrensel başarı, onun müzikal dehasının ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığının en büyük göstergesi.