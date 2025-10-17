"Ya Sen Ya Hiç" şarkısı dillerden düşmüyordu: 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in son halini gören inanamıyor...

1996'da Anadolu rock sound'larıyla dikkat çeken Bendeniz III, 1998'de romantik bir dönüş niteliğinde olan Bendeniz'den, 1999'da Kurtulamıyorum, 2001'de ise Zaman albümleriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 2000'li yıllarda Demedim mi (2003), Aşk Yok mu Aşk (2005) ve Değiştim (2006) gibi albümlerle kariyerini sürdürdü. Şarkıları, Lübnan ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede diğer sanatçılar tarafından da uyarlanarak yeniden yorumlandı.