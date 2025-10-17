Trend Galeri Trend Magazin "Ya Sen Ya Hiç" şarkısı dillerden düşmüyordu: 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in son halini gören inanamıyor...

"Ya Sen Ya Hiç" şarkısı dillerden düşmüyordu: 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in son halini gören inanamıyor...

Ya Sen Ya Hiç" şarkısıyla hafızalara kazınan 52 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda Hayrabolu Ayçiçek Festivali'nde sahneye çıkarak hayranlarını büyülemişti. Peki, yılların ardından müzik dünyasına geri dönen Bendeniz şimdi neler yapıyor? İşte sahnede yarattığı enerji ve yıllar sonra ilk kez görülen performansı…

Giriş Tarihi: 17.10.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 08:18
Enerjisi ve repertuarıyla izleyicileri adeta büyüleyen sanatçı, 90'ların nostaljik havasını yeniden yaşatırken, yeni nesil müzikseverleri de kendine hayran bıraktı.

"Ya Sen Ya Hiç" gibi unutulmaz parçalarıyla izleyicilerden bolca alkış toplayan Bendeniz, sahnedeki performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Hayranlar, yıllar geçmesine rağmen sanatçının sesi ve enerjisinin hâlâ aynı kaldığını belirterek övgü dolu yorumlar yaptı.

1990'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Bendeniz, sahnelerde efsane olmaya devam ediyor. Gerçek adı Deniz Çelik olan sanatçı, 25 Temmuz 1973 tarihinde Zürih'te dünyaya geldi.

Aslen Konyalı olan Bendeniz, İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için İsviçre'ye gitmiş, burada büro işleri alanında eğitim aldı. Türkiye'ye döndüğünde kısa bir süre Dostlukspor'da futbol oynayan Bendeniz, bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkıyla müzik dünyasına adım attı ve Raks Müzik tarafından keşfedildi.

1993 yılında Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajıyla çıkardığı ilk albümü Bendeniz I ile müzik dünyasında hızlı bir çıkış yaptı. Albümün çıkış parçası "Ya Sen Ya Hiç" bir anda liste başına yükselirken, MTV Avrupa'nın düzenlediği "Euro Video Grand Prix" Türkiye elemelerinde finale kalarak büyük ses getirdi.

Albümdeki "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen" ve "Müjdeler Ver" gibi parçalar da hit oldu ve Bendeniz'i 90'ların pop ikonlarından biri haline getirdi.

1994 yılında Harun Kolçak ile Biz adlı maxi single'ı yayımlayan sanatçı, 1995'te Bendeniz II ile kariyerini taçlandırdı. "Neler Olacak" ve "Gönül Yareler İçinde" gibi parçalarla yılın en çok konuşulan slow şarkılarını seslendirdi.

1996'da Anadolu rock sound'larıyla dikkat çeken Bendeniz III, 1998'de romantik bir dönüş niteliğinde olan Bendeniz'den, 1999'da Kurtulamıyorum, 2001'de ise Zaman albümleriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 2000'li yıllarda Demedim mi (2003), Aşk Yok mu Aşk (2005) ve Değiştim (2006) gibi albümlerle kariyerini sürdürdü. Şarkıları, Lübnan ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede diğer sanatçılar tarafından da uyarlanarak yeniden yorumlandı.

Sanatçının bu sürpriz sahnesi, Bendeniz hayranlarını hem geçmişe götürdü hem de onun müzik kariyerinin hala taze ve etkileyici olduğunu gösterdi.

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Didem Erol, yıllar süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği "Victoria" karakteriyle hafızalara kazınan Erol, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

Amerika'ya yerleştikten sonra adını "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Yıllar önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp ABD'ye taşınan Didem Erol, "Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" gibi pek çok sevilen dizide rol almış, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ancak zamanla hem sahneden hem de kameraların önünden çekilmeyi tercih etti.

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR KİMLİK: SERAH HENESEY

2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Didem Erol, Amerika'daki hayatında sadece kariyerini değil kimliğini de baştan yazdı.

İsmini "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 2020 yılında müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile dünyaevine girdi.

2023 yılında ilk kızı Ava Rose'u 47 yaşında kucağına alan Serah Henesey, şimdi de 49 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşan Serah, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

"VİCTORİA"NIN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir dönemin güzelliğiyle ekranlarda fırtınalar estiren Didem Erol'un son hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Zaman geçmiş ama güzelliği hâlâ aynı", "Victoria anne olmuş, inanamıyorum", "Bu yaşta ikinci bebek mi? Bravo" gibi yorumlar yağdı.

İŞTE AİLE FOTOĞRAFI!

Oyunculuk kariyerini Hollywood'da bırakan, hayatını ailesine ve yeni projelerine adayan Serah Henesey, Türkiye'deki hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 49 yaşında gelen bu annelik haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: İLKER KIZMAZ!

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, sadece Bihter ve Behlül'ün yasak aşkıyla değil, dizinin sessiz ama güçlü karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de kuşkusuz Nihat Önal'dı. Behlül'ün gölgesinde kalmayan, çalışkanlığı ve sadakatiyle dikkat çeken Nihat karakterine hayat veren isim ise İlker Kızmaz'dı. İşte son hali…

İzmir'de 9 Eylül 1975'te doğan Kızmaz, sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı. İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimi aldı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük çıkış yakalayan Kızmaz, sadece Türkiye'de değil, dizinin yayınlandığı birçok ülkede de tanınır hale geldi.

O yıllardan bu yana birçok projede yer alan başarılı oyuncu, özellikle Çanakkale 1915 filmindeki Yarbay Mustafa Kemal rolüyle büyük takdir topladı.

Sette tanıştığı oyuncu Aslı Türkel ile 2014'te hayatını birleştiren İlker Kızmaz, 2016'da kızı Naz'ın doğumuyla baba oldu.

İŞTE SON HALİ!

Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan, aikido, binicilik ve kite surfing gibi sporlarla ilgilenen oyuncu, yıllar içinde hem fiziksel görünümünde hem yaşam tarzında büyük bir dönüşüm geçirdi.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın yıllar sonraki son hali, görenleri şaşkına çevirdi!

Aile yaşamıyla öne çıkan oyuncu, oldukça sevilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle sıklıkla çıktığı seyahatlerle takipçilerine yeni bir dünyayı kapılarınıda aralıyor.

İlker Kızmaz, her ne kadar aklımızda "Nihat" rolüyle kalmış olsa da kendisi hala çok aktif bir oyuncu ve birçok başarılı projede adından söz ettirmeye devam ediyor.