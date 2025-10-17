Trend
"Ya Sen Ya Hiç" şarkısı dillerden düşmüyordu: 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in son halini gören inanamıyor...
Ya Sen Ya Hiç" şarkısıyla hafızalara kazınan 52 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda Hayrabolu Ayçiçek Festivali'nde sahneye çıkarak hayranlarını büyülemişti. Peki, yılların ardından müzik dünyasına geri dönen Bendeniz şimdi neler yapıyor? İşte sahnede yarattığı enerji ve yıllar sonra ilk kez görülen performansı…
Giriş Tarihi: 17.10.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 08:18