"Ya Sen Ya Hiç" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların pop yıldızı Bendeniz yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın nasıl değişmiş...
90'ların unutulmaz pop yıldızı Bendeniz yıllar sonra sahneye geri döndü! "Ya Sen Ya Hiç" ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki Bendeniz, dün akşam Hayrabolu Ayçiçek Festivali'nde sahneye çıkarak sevenlerini adeta büyüledi. Peki, 90'ların ikon popçusu şimdi ne yapıyor? İşte Bendeniz'in yıllar sonra ortaya çıkışı ve sahnede yaşattığı müzik şöleni…
Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:31