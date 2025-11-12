Trend
Yabancı Damat’ın Eftelya’sı Tülin Oral’ın eşi tanıdık çıktı! Ünlü spikerle evli olduğunu kimse bilmiyordu!
Yıllar önce Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği "Eftelya" karakteriyle gönüllerde taht kuran Tülin Oral, yeniden gündeme oturdu. Usta oyuncunun özel hayatı hakkında ortaya çıkan yeni detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü ismin eşi, ekranların en tanınan simalarından biri çıktı!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 07:33