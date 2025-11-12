Yabancı Damat’ın Eftelya’sı Tülin Oral’ın eşi tanıdık çıktı! Ünlü spikerle evli olduğunu kimse bilmiyordu!

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı. Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.