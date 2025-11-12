Trend Galeri Trend Magazin Yabancı Damat’ın Eftelya’sı Tülin Oral’ın eşi tanıdık çıktı! Ünlü spikerle evli olduğunu kimse bilmiyordu!

Yıllar önce Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği "Eftelya" karakteriyle gönüllerde taht kuran Tülin Oral, yeniden gündeme oturdu. Usta oyuncunun özel hayatı hakkında ortaya çıkan yeni detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü ismin eşi, ekranların en tanınan simalarından biri çıktı!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 07:33
2004 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran isim 1937 tarihinde dünyaya geldi. 87 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.

1959 yılında 1 sene süresince Manisa'da bale öğretmenliği yapan isim, Yabancı Damat dizisinde Niko'nun babaannesi Eftelya rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Ünlü oyuncu hakkında şoke eden gerçek herkesi şaşırttı. Tülin Oral'ın eşi bakın kim çıktı.

Tülin Oral spiker Erdöl Boratap ile nikah masasına oturmuştu. Çift 1983 yılında da boşanmıştı.

Tülin Oral aynı zamanda Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şükriye Atav'ın da gelini...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı. Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman