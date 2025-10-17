Trend Galeri Trend Magazin Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu

Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatı sevenlerini yasa boğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:09
Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni programı belli oldu

Sahne ve ekran kariyeri boyunca pek çok izleyicinin gönlünde yer eden Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oyuncu; Bizimkiler, Doksanlar, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok sevilen yapımda da güçlü performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni programı belli oldu

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan sanatçının ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Güzelbeyoğlu, hem oyunculuğuyla hem de beyefendi kişiliğiyle saygı duyulan bir isimdi.

Sanatçının vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sanatçı dostu ve izleyici, usta oyuncu için taziye mesajları yayımlayarak anılarını paylaştı.

Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni programı belli oldu

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ORTAYA ÇIKAN SON ANLARI YÜREK BURKTU!

Son hali ortaya çıkan usta oyuncu, sağlık ve yaşam enerjisiyle hayranlarını sevindirmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında, yıllara rağmen hala sıcak ve sevecen tavırlarını koruduğu gözlemlenen Güzelbeyoğlu, nostaljik bir duygu da uyandırmıştı.

Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni programı belli oldu

Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk televizyon tarihinin en değerli isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.