Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni programı belli oldu

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan sanatçının ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Güzelbeyoğlu, hem oyunculuğuyla hem de beyefendi kişiliğiyle saygı duyulan bir isimdi.

Sanatçının vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sanatçı dostu ve izleyici, usta oyuncu için taziye mesajları yayımlayarak anılarını paylaştı.