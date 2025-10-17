Trend
Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu
"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatı sevenlerini yasa boğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:09