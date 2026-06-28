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Yabancı Damat’ın Memik Dedesi Arif Erkin hakkında şok gerçek! Yıllarca o sektörün tozunu yutmuş...
Yabancı Damat’ın Memik Dedesi Arif Erkin hakkında şok gerçek! Yıllarca o sektörün tozunu yutmuş...
Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin, bu kez oyunculuğundan önceki yaşamıyla gündeme geldi. Yıllarca bambaşka bir mesleği icra eden Erkin'in bilinmeyen geçmişi, duyanları şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:12
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:17