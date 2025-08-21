Trend
Yabancı Damat'ın Nazlı'sı güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Nehir Erdoğan'ın makyajsız hali övgü yağmuruna tutuldu: "Hala bebek gibisin"
Yabancı Damat'ta 'Nazlı' karakteriyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabında makyajsız halini paylaşan 45 yaşındaki Erdoğan, takipçilerinden "Hala bebek gibisin" yorumları aldı...
Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:52