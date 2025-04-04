Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

2004 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran isim 1937 tarihinde dünyaya geldi. 87 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.