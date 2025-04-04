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Yabancı Damat'ta Niko'nun babaannesi Eftelya'ydı... Usta oyuncu Tülin Oral'ın eşi ünlü spiker çıktı

Bir dönemin en çok sevilen Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran Tülin Oral hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 87 yaşındaki usta oyuncu Tülin Oral'ın eşi meğer ünlü spikermiş.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:11
Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

2004 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran isim 1937 tarihinde dünyaya geldi. 87 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.

Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

1959 yılında 1 sene süresince Manisa'da bale öğretmenliği yapan isim, Yabancı Damat dizisinde Niko'nun babaannesi Eftelya rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

Ünlü oyuncu hakkında şoke eden gerçek herkesi şaşırttı. Tülin Oral'ın eşi bakın kim çıktı.

Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

Tülin Oral spiker Erdöl Boratap ile nikah masasına oturmuştu. Çift 1983 yılında da boşanmıştı.

Yabancı Damat’ta Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral’ın eşi ünlü spiker çıktı

Tülin Oral aynı zamanda Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şükriye Atav'ın da gelini...