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Yabancı Damat'ta Niko'nun babaannesi Eftelya'ydı... Usta oyuncu Tülin Oral'ın eşi ünlü spiker çıktı
Yabancı Damat'ta Niko'nun babaannesi Eftelya'ydı... Usta oyuncu Tülin Oral'ın eşi ünlü spiker çıktı
Bir dönemin en çok sevilen Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran Tülin Oral hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 87 yaşındaki usta oyuncu Tülin Oral'ın eşi meğer ünlü spikermiş.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:11