Yağmur Atacan'dan eşini kızdıran itiraf! "Ayağımla basıp sakladım" deyince Pınar Altuğ gözlerini devirdi!

18 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un mutfakta yaşadığı eğlenceli diyalog sosyal medyada ilgi gördü. Yağmur Atacan'ın itirafı sonrası Altuğ'un gözlerini devirerek eşine baktığı anlar gündem oldu.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 09:36
Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın mutfakta yaşadığı eğlenceli anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Altuğ'un "Tezgahı temizlerken hepsini yere süpürdü" sözlerine karşılık Atacan, "Ne olacak ya zaten batırıyorum her şeyi, hepsini yere döktüm, ayağımla basıp sakladım sen görmedin bunu da itiraf edeyim" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Altuğ'un gözlerini devirerek eşine baktığı o anlar kısa sürede gündem olurken, çiftin doğal ve samimi halleri takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, katıldıkları bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"MEĞER O EVLİLİK KARARININ ARKASINDA..."

atv ekranlarının efsane dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile evlenerek magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle yıllarca gündemden düşmeyen ünlü çiftten, tam 16 yıl sonra ezber bozan bir itiraf geldi. Meğer o evlilik kararının arkasında bambaşka bir sebep varmış!

Öte yandan 2008 yılında hayatlarını birleştiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, evliliklerinde 18. yılı geride bıraktı.

Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evliliklerinde bir eşiği daha atlamanın mutluluğunu yaşıyor. Evliliklerinde 18 yılı deviren çift son olarak yıl dönümleri için Kapadokya'yı tercih etmişti.

2008 yılında nikah masasına oturan ve 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çiftin, evlilik kararı alırken tek bir odak noktaları varmış: Anne ve baba olmak!

"SENİN DOĞURMAN LAZIM"

Evlilik fikrinin eşi Yağmur Atacan'dan geldiğini belirten Altuğ, aralarındaki yaş farkına da değinerek o ilginç diyalogu şu sözlerle aktardı: "Yağmur, çocuk yapma yaşımın geldiğini düşünerek, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Mantıklıydı. Evlendiğimizde ben 35 yaşındaydım, Yağmur 26 yaşındaydı."

Aralarındaki 9 yaş fark nedeniyle evlendikleri dönemde sıkça gündem olan ikili, tüm eleştirilere kulak tıkayarak mutlu bir yuva kurdu.

"Çocuk sahibi olmak için evlendik" diyen Pınar Altuğ'un bu dürüst açıklaması, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Aralarında 9 yaş fark olan Pınar Altuğ "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.

Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan gibi aralarında yaş farkı olmasına rağmen mutluluğu bulmayı başaran diğer ünlü çiftleri biliyor musunuz?

30 YAŞ FARK VAR

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Aralarında 30 yaş farkı olan çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

20 YAŞ FARK VAR

1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

SEDA SAYAN 25 YAŞ BÜYÜK

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' dedi.

Herkesin kısa sürede boşanır diye düşündüğü çift, evliliklerine mutlu mesut devam ediyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN 6 YAŞ BÜYÜK

Aşk-ı Memnu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 2022 yılında Kurt Efe isminde oğulları dünyaya geldi.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan 6 yaş büyük..Onlar da aralararındaki yaş farkını umursamadan örnek evliliklerini sürdürüyor.

3 YAŞ FARK VAR

Futbolcu Caner Erkin kendisinden 3 yaş büyük oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin Mihran Ela adını verdikleri kızları 2018'de dünyaya geldi.

10 YAŞ FARK VAR

Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken genç futbolcu Enis Destan kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile dünyaevine girdi.

10 YAŞ FARK VAR

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.