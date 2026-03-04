Trend Galeri Trend Magazin Yağmur Tanrısevsin’den İsviçre çıkarması! Alp Dağları'nda soğuğa meydan okudu

Ekranların sevilen oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, çalışma temposuna kısa bir mola vererek rotasını İsviçre'ye çevirdi. Bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan Alp Dağları'nın eşsiz manzarasında dinlenmeyi tercih eden güzel oyuncu, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kış sporlarına olan ilgisiyle bilinen Tanrısevsin, dondurucu havaya rağmen açık hava havuzuna girerek cesaretin gösterdi. Karlarla çevrili havuzda verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, hayranları ünlü oyuncunun enerjisine övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 13:20
Başarılı projeleri ve zarif güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, kış sezonunu değerlendirmek için rotasını Avrupa'nın gözde kayak merkezlerinden birine çevirdi. İsviçre'nin doğası ve lüks yaşamıyla öne çıkan St. Moritz kentinde tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, Alp Dağları'nın büyüleyici manzarası eşliğinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Her zamanki doğal stili ve enerjik halleriyle dikkat çeken Tanrısevsin, bu kez karlarla kaplı zirvelere karşı yaptığı sürpriz hamleyle gündeme geldi. Tatil albümünün en çok konuşulan detayı ise açık hava havuzunda verdiği pozlar oldu.

Dondurucu soğuğa ve etrafı saran kar örtüsüne aldırış etmeden havuza giren güzel oyuncu, o anları ölümsüzleştirerek takipçilerine adeta kış masalından bir kesit sundu. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Doğayla iç içe, huzur dolu bir kaçamak yapan Tanrısevsin'in paylaşımları, hem tatil severleri hem de hayranlarını adeta İsviçre'nin büyüleyici atmosferine götürdü.

Peki kış sporlarına merakıyla bilinen ünlü oyuncunun nereli olduğunu biliyor musunuz?

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyü

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SİNEM KOBAL
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

HANDE ERÇEL

Bandırma

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

BURCU ESMERSOY

İstanbul

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

BİGE ÖNAL

İstanbul