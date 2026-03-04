Yağmur Tanrısevsin’den İsviçre çıkarması! Alp Dağları'nda soğuğa meydan okudu
Ekranların sevilen oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, çalışma temposuna kısa bir mola vererek rotasını İsviçre'ye çevirdi. Bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan Alp Dağları'nın eşsiz manzarasında dinlenmeyi tercih eden güzel oyuncu, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kış sporlarına olan ilgisiyle bilinen Tanrısevsin, dondurucu havaya rağmen açık hava havuzuna girerek cesaretin gösterdi. Karlarla çevrili havuzda verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, hayranları ünlü oyuncunun enerjisine övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 13:20