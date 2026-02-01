Trend Galeri Trend Magazin "Yağmurlu gün" notuyla paylaştı! Gizem Karaca'nın anne- kız karesine beğeni yağdı...

Oyuncu Gizem Karaca, yağmurlu bir günde kızı Yaz ile verdiği pozla sosyal medyada dikkat çekti. "Yağmurlu gün" notuyla paylaşılan anne-kız karesi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 14:34
'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' dizilerinde rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Ekmekçi çiftçi, 2025 yılının haziran ayında ise kızları Yaz'ı kucağına almış, ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Anne olduktan sonra, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren 33 yaşındaki oyuncu, son hikayesiyle ilgi odağı oldu.

Karaca, "Yağmurlu gün" notuyla kızı Yaz'la poz verdi. Anne- kızın tatlı karesine takipçilerden birçok beğeni ve yorum geldi.

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.

Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen "üçüncü bebek" müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ailelerini her zaman ön planda tutan ve örnek bir duruş sergileyen ikili, bu süreci de büyük bir titizlikle yürütüyor.

CİNSİYETİNİ PAYLAŞMAMAYI TERCİH ETTİLER

Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi.

ÖRNEK AİLE TABLOSU

Sadece başarılarıyla değil, birbirlerine olan aşkları ve çocuklarına duydukları ilgiyle de takdir toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Amine Gülşe'nin zarif anneliği ve Mesut Özil'in ailesine olan bağlılığı, bu yeni bebek haberiyle bir kez daha gündem oldu.