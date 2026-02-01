"Yağmurlu gün" notuyla paylaştı! Gizem Karaca'nın anne- kız karesine beğeni yağdı...

'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' dizilerinde rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Ekmekçi çiftçi, 2025 yılının haziran ayında ise kızları Yaz'ı kucağına almış, ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşamıştı. Anne olduktan sonra, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren 33 yaşındaki oyuncu, son hikayesiyle ilgi odağı oldu. Karaca, 'Yağmurlu gün' notuyla kızı Yaz'la poz verdi. Anne- kızın tatlı karesine takipçilerden birçok beğeni ve yorum geldi. KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı. 44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı. Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı. 'BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN' Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak… PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? NAZAN ÖNCEL 2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı. 'Erkekler De Yanar' ve 'Aşkım Baksana Bana' şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti. 2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, 'Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?' sorusu yöneltildi. 'DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR' Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: 'Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…' Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı. TUBA BÜYÜKÜSTÜN Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı. PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 'ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!' Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu. 14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu. Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor. Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen 'üçüncü bebek' müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ailelerini her zaman ön planda tutan ve örnek bir duruş sergileyen ikili, bu süreci de büyük bir titizlikle yürütüyor. CİNSİYETİNİ PAYLAŞMAMAYI TERCİH ETTİLER Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi. ÖRNEK AİLE TABLOSU Sadece başarılarıyla değil, birbirlerine olan aşkları ve çocuklarına duydukları ilgiyle de takdir toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Amine Gülşe'nin zarif anneliği ve Mesut Özil'in ailesine olan bağlılığı, bu yeni bebek haberiyle bir kez daha gündem oldu. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin büyüyecek olan aile haberi magazin dünyasını ısıtırken, bir başka örnek 'aile' karesi de sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan geldi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı. AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı. İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği 'Refia ve anne yemekte' notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi 'Baba, anne, çocuk' ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu. TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı: ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU! 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. 43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi. OYUNCAK BEBEK OLDU! Uzerli, kızı Lily'nin 'Toy Story' konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı. Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü. Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları! 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu. Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu. 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı. Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı... 2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI! İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: 'Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi' ALİŞAN- BUSE VAROL 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti. Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı. Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı. Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! 'Bir futbolcu kolay yetişmiyor' Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına 'Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar' notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı. GONCA VUSLATERİ Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. 39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü. ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor. Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu. ACUN ILICALI 1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu. Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti. Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı. Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti. TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ! İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı. İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu... Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü. PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor. Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor. NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı. ÇILGIN SEDAT Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi. Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı. Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor. Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı. 'SEN BİZİM MÜKAFATIMIZSIN' Biricik oğlunu paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafa şu satırları yazdı: 'Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben… Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağızımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi… Önceden 'Babacığım dikkat et, fazla kilo alma' derdim; bana 'Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim' diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki… Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğilinecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor… Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun.' Çılgın Sedat'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, takipçilerinden de birçok beğeni aldı. İLKER AKSUM 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı. Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti kızları Lila ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, 'Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş.' ifadelerini kullandı. Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu. 53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran 'Lila' paylaşımı | Video EMRAH Başarılı sanatçı Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş, ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı. Emrah'ın bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: 'Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun.' 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda 'İyi ki doğdun' mesajı yağdı. MEHMET ALİ ERBİL Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti. Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı. Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti. Kızıyla fotoğraf yayınlayan Erbil paylaşımına, 'İyi ki doğdun prensesim' notunu düştü. CEYLAN Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik 'Küçük Prens' Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı… Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı. Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, 'Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. 'Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü' diyerek duygularını paylaştı. MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…' Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi: 'İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin.' CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi: 'Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim.' SOSYAL MEDYADA 'GENÇ ANNEANNE' YORUMLARI YAĞDI Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, 'Genç anneanne Ceylan', 'Süper anneanne çok yakıştı', 'Küçük prens hoş geldin' gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı. AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS' 51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa 'ailemin küçük prensi' diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti. Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. EMİNE ÜN İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı. Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, 'Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim' notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri. Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı. Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden 'müstakbel gelin' gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor... Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin 'Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?' sorularıyla karşılaştı. Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı. O anlar hem kameralar tarafından kaydedildi hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ebru Şallı'nın Terlemez'e gösterdiği yakınlık, sıcak tavırları ve samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. TAMER KARADAĞLI'NIN KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIM DA ÇOK KONUŞULMUŞTU Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından gurur dolu bir paylaşım yaptı. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno'yu piyano başında görüntüledi. Usta oyuncu paylaşımına 'Tebrik ederim canım kızım. Harikaydın' notunu ekledi. Genç piyanistin piyano başındaki halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir başka paylaşımında kızıyla birlikte görünen Karadağlı, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı. KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR! PELİN AKİL VE ANIL ALTAN 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu. KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER! Pelin Akil ve Anıl Altan son olarak kızları için bir araya geldi. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum aldı. COŞKUN SABAH DA BABALIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR! Coşkun Sabah, 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu. Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Ancak Sabah bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Ceyda Okay'la evliliğinden 2 kızı dünyaya gelen Coşkun Sabah, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde muhabirlerle sohbet etti. Usta sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu. Genç kızların babalarının boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı... NUR FETTAHOĞLU'NUN 'ANNELİK' AŞKI Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık 'gerçek bir kraliyet üyesi gibi' yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor. Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, 'Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum' diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı. GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM! Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. 'Genç olsam 5 çocuk yapardım.' 'Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı' sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN! Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi. 22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi. Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi. 'TARİFSİZ BİR DUYGU' 'Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu.' Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı. VAHİDE PERÇİN'İN KIZINI BİLİYOR MUSUNUZ? İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM! Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti. İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı. İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER! 1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi. Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi. Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. BENNU YILDIRIMLAR'IN KIZI DA GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR! Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 