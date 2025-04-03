Trend Galeri Trend Magazin Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in biricik görümcesi Burçun Özçivit'e bakın!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in biricik görümcesi Burçun Özçivit'e bakın!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, sosyal medyada sık sık kardeşi Burçun Özçivit ile paylaşım yapıyor. 'Esmer güzeli' olarak adlandırılan Burçun Özçivit, güzelliğiyle mest ediyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:38
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in biricik görümcesi Burçun Özçivit’e bakın!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in biricik görümcesi Burçun Özçivit’e bakın!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in biricik görümcesi Burçun Özçivit’e bakın!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in biricik görümcesi Burçun Özçivit’e bakın!

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in biricik görümcesi Burçun Özçivit’e bakın!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.