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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in biricik görümcesi Burçun Özçivit'e bakın!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi de güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in biricik görümcesi Burçun Özçivit'e bakın!
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, sosyal medyada sık sık kardeşi Burçun Özçivit ile paylaşım yapıyor. 'Esmer güzeli' olarak adlandırılan Burçun Özçivit, güzelliğiyle mest ediyor.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:38