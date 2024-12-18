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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile örnek bir aile yaşantısı sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Eşi Başak Dizer ile bir mekan çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen 41 yaşındaki karizmatik isim, küplere bindi.

Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:24
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Stilist Başak Dizer ile olan evliliği çok konuşulan Tatlıtuğ, özel yaşamıyla da bir o kadar merak ediliyor.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflerin dikkatini çekti.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

GERGİN ANLAR...

Mekandan çıkarken gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, paniğe kapılarak arka kapıya yöneldi. Ancak, arka kapıda da basın mensuplarının olduğunu fark edince küplere bindi.

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