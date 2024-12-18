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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gergin dakikaları! Küplere bindi, kimse anlam veremedi...

Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile örnek bir aile yaşantısı sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Eşi Başak Dizer ile bir mekan çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen 41 yaşındaki karizmatik isim, küplere bindi.