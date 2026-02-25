Trend Galeri Trend Magazin Yakışıklılık genlerde saklı! Kıvanç Tatlıtuğ'un babasıyla benzerliği sosyal medyayı salladı...

Yakışıklılığıyla sürekli gündemde olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babasıyla olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyayı coşturdu. Hayranları, oyuncunun adeta babasının kopyası gibi görünmesine "Karizma genlerle geliyormuş!" yorumlarıyla adeta akın etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:58
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, hem televizyon hem de sinema dünyasında adeta bir ikon haline geldi.

Oyunculuğa adım attığı ilk günden beri geniş bir hayran kitlesi edinen Tatlıtuğ, rol aldığı diziler ve filmlerle adından sıkça söz ettirdi. Özellikle "Aşk-ı Memnu" ve "Kuzey Güney" gibi yapımlardaki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Yakışıklılığı sadece ekranlarda değil, sosyal yaşamında da dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatında ise gözlerden uzak, ailesine düşkün bir profil çiziyor.

Tüm bu başarılarının ve karizmasının kaynağı ise genetik gibi görünüyor. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Kıvanç Tatlıtuğ'un babasıyla olan şaşırtıcı benzerliğini ortaya koydu.

Oyuncunun babasıyla olan benzerliği görenleri adeta hayrete düşürdü.

Tatlıtuğ'un hayranları, "Karizma aileden geliyor" yorumlarıyla adeta akın etti.

İşte diğer ünlü isimlerin biricik babaları...

ASLI ENVER

ASLI ENVER VE BABASI

YASMİN ERBİL

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

PINAR DENİZ

PINAR DENİZ VE BABASI

CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

YALÇIN DÜMER

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

DENİZ HAMZAOĞLU

DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU

MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN

SEREN SERENGİL