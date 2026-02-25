Trend
Yakışıklılık genlerde saklı! Kıvanç Tatlıtuğ'un babasıyla benzerliği sosyal medyayı salladı...
Yakışıklılığıyla sürekli gündemde olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babasıyla olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyayı coşturdu. Hayranları, oyuncunun adeta babasının kopyası gibi görünmesine "Karizma genlerle geliyormuş!" yorumlarıyla adeta akın etti.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:58