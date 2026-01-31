Trend
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! Güllü’nün son anındaki o detay ortaya çıktı: "Her şeyi değiştirebilir"
Merhum şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleriyle birlikte ele alarak değerlendiriyor. İtilme sırasında düşme korkusuyla refleks gösteren Güllü'nün, vücudunu manevra yaparak odaya doğru çevirmiş olabileceği üzerinde duruluyor
Giriş Tarihi: 31.01.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 06:17