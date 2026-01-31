Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! Güllü’nün son anındaki o detay ortaya çıktı: "Her şeyi değiştirebilir"

DIŞ KUVVET ETKİSİ

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı. Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi. Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının, olayın muhtemel oluş şekillerini teknik veriler çerçevesinde değerlendirildiği, kesin ve değişmez hükümler içermediği belirtiliyor. Buna rağmen raporun yalnızca belirli bölümlerinin esas alınarak yapılan yorumların, kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de bulunduğu hatırlatılıyor.







