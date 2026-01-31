Trend Galeri Trend Magazin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! Güllü’nün son anındaki o detay ortaya çıktı: "Her şeyi değiştirebilir"

Merhum şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleriyle birlikte ele alarak değerlendiriyor. İtilme sırasında düşme korkusuyla refleks gösteren Güllü'nün, vücudunu manevra yaparak odaya doğru çevirmiş olabileceği üzerinde duruluyor

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 31.01.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 06:17
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, bilirkişi raporu ile tanık Sultan'ın beyanı arasındaki farklılıklar kamuoyunda bazı yanlış yorumlara neden olurken, edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleri birlikte ele alarak her ihtimali değerlendiriyor. İtilme sırasında düşme korkusuyla refleks gösteren Güllü'nün, vücudunu manevra yaparak odaya doğru çevirmiş olabileceği değerlendirilirken, soruşturmanın tek bir veri üzerinden değil tüm senaryolar masada tutularak sürdürüldüğü öğrenildi.



DIŞ KUVVET ETKİSİ
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı. Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi. Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının, olayın muhtemel oluş şekillerini teknik veriler çerçevesinde değerlendirildiği, kesin ve değişmez hükümler içermediği belirtiliyor. Buna rağmen raporun yalnızca belirli bölümlerinin esas alınarak yapılan yorumların, kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de bulunduğu hatırlatılıyor.



Tanık Sultan'ın, itilme anında Güllü'nün yüzünün pencereye dönük olduğu yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimi açısından mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Güllü'nün arkasından bacaklarından kavranması sırasında ayaklarının yerden kesilmesiyle düşme korkusu yaşayıp refleks göstererek vücudunu odaya doğru çevirmeye çalışmış olabileceği, bu manevra sırasında pencere kenarına tutunma çabası göstermesinin doğal bir savunma refleksi kapsamında ele alındığı aktarılıyor. Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, hiçbir delilin tek başına belirleyici kabul edilmediği ve nihai değerlendirmenin tüm bulguların birlikte ele alınmasıyla yapılacağı öğrenildi.

KERVAN EMİNOĞLU'NUN İFADESİNE DE YİNE GÜNAYDIN ULAŞMIŞTI!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Güllü cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. GÜNAYDIN, Kervan Eminoğlu'nun ifadesine ulaştı.

2021 yılında Türkiye'ye geldiğini önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan Eminoğlu, 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında whatsapp üzerinden tanıştığını söyledi.

"ÇOCUĞU İÇİN AYDA 4 ÇEYREK İSTİYORDU"

Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu, "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.

"ANNEM GEBERSİN DEDİ"
Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan Eminoğlu, "Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı." dedi.

"ANNESİNDEN İNTİKAM ALACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için Eminoğlu, "Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi. Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen Eminoğlu, Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.

"NERDE OLDUĞUMU ÖĞRENMEK İSTİYORDU"

Ben Tuğyan'ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim. Ama Yalova'da Roman mahallesine gidip gelirdi. Tanıdığı vardı. Banka kartımı O'na verdim. O kartı kullanıyordu. Kendisine araba vermiştim. Bütün masraflarını ben karşılıyordum." ifadelerini kullandı. Güllü'nün evinin penceresinin fotoğrafı sorulduğunda Eminoğlu, "Olay günü İstanbul'da dışarıdaydım. Arkadaşımla buluşacaktım, fotoğrafımı attım. O da bana ne şekilde fotoğraf atacağımı göstermek için odasının fotoğrafını gönderdi. Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu." dedi.

PARAMI VE PIRLANTA YÜZÜĞÜMÜ ÇALDI
Tuğyan'ın çantasından 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü çaldığını anlatan Eminoğlu "Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını dinlediğimde Tuğyan'a 'Bu ses senin sesin' dediğimde bana bunu yapay zeka ile yapmışlar dedi.

"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Mesajları telefonumdan silmemi istiyordu. Fakat silmedim. Olaydan sonra benden 5 bin dolar istemişti. Ses analizi yapmak için bu parayı istedi. Kaçabileceğini düşündüğüm için bu parayı vermedim. Sonra beni tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktım ama iki avukatı eşimle de konuşarak bu fikrimden vazgeçirdiler. Olaya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise, geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre Kervan'ın, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından Kervan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmamış, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma süreci sürerken Kervan hakkında yeni bir adım atıldı.

Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.