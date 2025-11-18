Trend
“Yanıyorsun Fuat Abi” repliğiyle zihnimize kazınmıştı! Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş meğer: Tahmin edemeyeceksiniz…
Yeşilçam'ın gizli kahramanı Ünal Gürel'i hatırlıyor musunuz? Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez yardımcı oyuncusu, "Tokatçı"nın Karbonat Erol'u, Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı… Peki, bu komedi dehasının nereli olduğunu ve tiyatrodan sinemaya uzanan unutulmaz yolculuğunu hiç merak ettiniz mi? İşte Yeşilçam'ın görünmeyen yıldızının bilinmeyen hayat hikayesi! Üstelik oğlu da ünlü çıktı…
Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:31