Yapay zekayı üreten evine sokmuyor!

Ancak Guardian'da 'yapay zeka'nın büyüsünü bozan önemli bir haber yayınlandı. Bu teknolojiyi üreten birçok uzman, riskleri bizzat gözlemledikleri için ailelerine ve yakınlarına yapay zekadan uzak durmalarını tavsiye ediyor, iyi mi? Yapay zeka şirketlerinin hız baskısı, eksik denetim ve hatalı çıktılar gibi sorunlar nedeniyle, teknolojiyi geliştirenlerin dahi kendi evlerinde bu sistemlere yer vermemesi tartışma yaratacak bir gelişme. Çünkü bu teknolojiyi geliştirenler, risklerini herkesten daha iyi görüyorlar. Örneğin Amazon'un Mechanical Turk platformu ve Google'ın kalite değerlendirme birimlerinde görev yapan çalışanlar, modellerin sık sık 'halüsinasyon' olarak bilinen yanlış bilgi üretme sorununa dikkat çekiyor.