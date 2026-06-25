Trend Galeri Trend Magazin  Yaprak Dökümü'nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

 Yaprak Dökümü'nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar ve kayınvalidesi Cevriye'yi canlandıran Güler Ökten, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin nostaljik buluşması, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:36
Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Ekranda canlandırdıkları gelin-kaynana karakterleriyle hafızalarımıza kazınan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Yaprak Dökümü dizisinde birbirine kök söktüren Fikret ve Cevriye Hanım karakterlerine hayat veren iki usta oyuncunun bu buluşması, dizinin hayranları için adeta nostaljik bir sürpriz oldu.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede büyük ilgi gören bu fotoğraf, ikilinin eski günlerdeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Ünlü isimlerin samimi kareleri kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bennu Yıldırımlar, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamıyla da merak konusu oluyor. 56 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

"ANNESİNİN KOPYASI"

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Annesinin kopyası" yorumları geldi.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

ADA YARAR KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı. Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı. Eğitimine devam eden Ada Yarar, bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor.

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

Yaprak Dökümü’nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU