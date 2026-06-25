Trend
Galeri
Trend Magazin
Yaprak Dökümü'nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...
Yaprak Dökümü'nün efsane gelin kaynanası Fikret ve Cevriye Hanım yıllar sonra yan yana! Bir de şimdiki hallerine bakın...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar ve kayınvalidesi Cevriye'yi canlandıran Güler Ökten, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin nostaljik buluşması, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:36