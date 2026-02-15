Trend
Galeri
Trend Magazin
'Kuruluş Orhan'ın yıldızı acı haberi duyurdu! Oyuncu Bennu Yıldırımlar babasını kaybetti: "Huzurla uyuyasın kuzum"
'Kuruluş Orhan'ın yıldızı acı haberi duyurdu! Oyuncu Bennu Yıldırımlar babasını kaybetti: "Huzurla uyuyasın kuzum"
'Kuruluş Orhan' dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi açıkladı. 56 yaşındaki oyuncu, babası Vedat Yıldırımlar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.02.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 13:38