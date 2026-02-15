Trend Galeri Trend Magazin 'Kuruluş Orhan'ın yıldızı acı haberi duyurdu! Oyuncu Bennu Yıldırımlar babasını kaybetti: "Huzurla uyuyasın kuzum"

'Kuruluş Orhan' dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi açıkladı. 56 yaşındaki oyuncu, babası Vedat Yıldırımlar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 13:38
Birçok başarılı projeyle ekran karşısına çıkan oyuncu Bennu Yıldırımlar, babası Vedat Yıldırımlar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, babasına olan sevgisini ve vedasını sosyal medya hesabından paylaştığı uzun ve duygusal bir mesajla dile getirdi.

Bennu Yıldırımlar şu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkı bağlı Nazım Hikmet'in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneği oldun benim için… Dostların için… Biriciktin her insan gibi ve çok özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar'ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana.

Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…"