Yarım asır aynı yastığa baş koymuşlardı! Gülşen Bubikoğlu’nun ölümsüz aşkındaki inanılmaz detay

EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkı o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olsa da çiftin mutluluğu, tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evliliklerinden sonra da birlikte çalışmaya devam eden ikili, Yeşilçam'a damga vuran birçok projeye imza attı.

Bu evlilik, sadece iki kişinin aşkı değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi.