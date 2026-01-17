Trend
Yarım asır aynı yastığa baş koymuşlardı! Gülşen Bubikoğlu'nun ölümsüz aşkındaki inanılmaz detay
Yeşilçam'ın en unutulmaz senaryosu, aslında kameralar kapandığında başladı. Gülşen Bubikoğlu ve 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu, tam 50 yıl boyunca aynı yastıkta kocadılar, ayrılıkların kol gezdiği şöhret dünyasına inat birbirlerine kenetlendiler. Usta yapımcının vedasıyla yarım kalan bu masal, şimdi Gülşen Bubikoğlu'nun eşine duyduğu derin vefa ve özlemle anılıyor. Peki, yarım asırlık bu dev çınarın gölgesinde neler yaşandı? İşte dillere destan o aşkın perde arkasındaki hüzünlü ve gururlu detaylar...
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:15