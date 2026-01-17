Trend Galeri Trend Magazin Yarım asır aynı yastığa baş koymuşlardı! Gülşen Bubikoğlu'nun ölümsüz aşkındaki inanılmaz detay

Yeşilçam'ın en unutulmaz senaryosu, aslında kameralar kapandığında başladı. Gülşen Bubikoğlu ve 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu, tam 50 yıl boyunca aynı yastıkta kocadılar, ayrılıkların kol gezdiği şöhret dünyasına inat birbirlerine kenetlendiler. Usta yapımcının vedasıyla yarım kalan bu masal, şimdi Gülşen Bubikoğlu'nun eşine duyduğu derin vefa ve özlemle anılıyor. Peki, yarım asırlık bu dev çınarın gölgesinde neler yaşandı? İşte dillere destan o aşkın perde arkasındaki hüzünlü ve gururlu detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:15
1970'lerin o büyülü atmosferinde, Yeşilçam setlerinde filizlenen bir aşktı onlarınki. Beyazperdenin tartışmasız en güzel yüzlerinden Gülşen Bubikoğlu ile sinemanın dahi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun yolları kesiştiğinde, sadece bir ilişki değil, bir efsane de doğmuş oldu. O günden bugüne, bu ikilinin hikâyesi sadece film karelerinde değil, hafızalarda da 'gerçek aşkın' en somut kanıtı olarak yer etti.

İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ

Yeşilçam'ın 'Bay Sinema'sı olarak anılan ve sayısız gişe rekoruna imza atan Türker İnanoğlu, o yıllarda sektörün en güçlü kurucularından biriydi. Takvimler 1973'ü gösterdiğinde ise sahneye henüz 19 yaşında, duru güzelliğiyle büyüleyen Gülşen Bubikoğlu çıktı. Genç oyuncunun yaydığı ışığı ve zarafeti ilk fark edenlerden biri, sinemanın kurdu İnanoğlu oldu. Bu karşılaşma, sadece bir yıldızın doğuşu değil, aynı zamanda büyük bir hikayenin de başlangıcıydı.

İnanoğlu, Bubikoğlu'nu keşfettikten sonra onun başrolde olduğu filmler çekmeye başladı. "Yaban", "Mahçup Delikanlı" ve "Ah Nerede" gibi filmlerle büyük bir çıkış yapan Bubikoğlu, kısa sürede Yeşilçam'ın en popüler kadın oyuncularından biri oldu. Ancak bu iş ilişkisi zamanla büyük bir aşka dönüştü. Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki romantik bağ, dönemin magazin basınında büyük ilgi gördü.

EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkı o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olsa da çiftin mutluluğu, tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evliliklerinden sonra da birlikte çalışmaya devam eden ikili, Yeşilçam'a damga vuran birçok projeye imza attı.

Bu evlilik, sadece iki kişinin aşkı değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi.

ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDEN AŞK

Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çifti, uzun yıllar boyunca Türk sinemasında ve magazin dünyasında örnek çift olarak gösterildi. Şöhretin ve Yeşilçam'ın zorlu şartlarına rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı başaran çift, kızları Zeynep İnanoğlu'nun doğumuyla ailelerini daha da büyüttü.

Gülşen Bubikoğlu, 1980'li yılların sonlarından itibaren sinema kariyerine ara vererek ailesine daha çok zaman ayırdı. Türker İnanoğlu ise sinema sektöründe çalışmaya devam etti. İlişkileri boyunca çeşitli zorluklar yaşamış olsalar da birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık, her şeyin üstesinden gelmelerini sağladı.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ ÇİFTİ

Bugün hâlâ Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve zarafetiyle bir döneme damga vurdu. Türker İnanoğlu ise Türk sinemasına katkılarıyla hâlâ saygıyla anılan bir yapımcı ve yönetmen. Onların aşkı, sadece sinema dünyasında değil, gerçek hayatta da yıllar boyunca dimdik ayakta kaldı.

Yeşilçam'ın altın çağında doğan ve yıllara meydan okuyan bu büyük aşk, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran en güzel hikâyelerden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

Türker İnanoğlu'nun Vefatı

Türker İnanoğlu, özellikle son 3 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü ciddi sağlık sorunlarından muzdaripti. İnanoğlu, 2 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 87 yaşında vefat etti.

Türk sinemasına yaptığı büyük katkılarla anılan İnanoğlu'nun kaybı, başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Gülşen Bubikoğlu'nun Bitmeyen Özlemi

Eşinin vefatının üzerinden kısa bir süre geçmişken Gülşen Bubikoğlu'ndan özlem dolu bir paylaşım yapmıştı. "50 yıllık dans... yarım asırlık yol arkadaşlığı... yani... herkesin harcı değil... 🙏❤️🌹" sözleriyle duygularını ifade eden Bubikoğlu'nun bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Yeşilçam'ın efsane çiftinin büyük aşkı bir kez daha gündeme geldi.