Yarım asırlık zarafetiyle hayran bırakıyor: 82 yaşındaki Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı ortaya çıktı! En dikkat ettiği şey...
82 yaşında yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, güzelliğinin sırrını ilk kez paylaştı. Katıldığı davette söyledikleri ve tavırlarıyla herkesi merakta bırakan Çehre, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:38