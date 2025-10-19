Trend Galeri Trend Magazin Yarım asırlık zarafetiyle hayran bırakıyor: 82 yaşındaki Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı ortaya çıktı! En dikkat ettiği şey... 

82 yaşında yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, güzelliğinin sırrını ilk kez paylaştı. Katıldığı davette söyledikleri ve tavırlarıyla herkesi merakta bırakan Çehre, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:38
Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.

Basın mensuplarına "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem" diye konuştu.

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ!

Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, "Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu.

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

ASLI ENVER

ASLI ENVER

ASLI ENVER

SERENAY SARIKAYA