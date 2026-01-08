Trend Galeri Trend Magazin Yarışmacılar büyük ödülün peşinde: 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması kızışıyor! 

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de...

Kim Milyoner Olmak İster 1205. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

