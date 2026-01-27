Trend
Yasa dışı bahis davasında mütalaa açıklandı! Fenomen Kerimcan Durmaz'a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Durmaz'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:27