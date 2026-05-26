Yaşasaydı 28 yaşında olacaktı… Oyuncu Sude Zülal Güler’den içleri sızlatan İbrahim Yıldız mesajı: “Bir gün tekrar sarılacağız”

Üzerine ağaç devrilmesi sonucu genç yaşta hayata veda eden oyuncu İbrahim Yıldız, doğum gününde unutulmadı. Yakın dostu Sude Zülal Güler'in sosyal medyada paylaştığı video ve yürek burkan mesaj, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 12:41
İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" dizilerinin oyuncusu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tam 6 ay boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Aylarca süren yaşam mücadelesinin ardından 27 yaşındaki genç oyuncudan gelen acı haber, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Son olarak yaşasaydı bugün 28 yaşına basacak olan İbrahim Yıldız'ı, oyuncu arkadaşı Sude Zülal Güler doğum gününde sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla andı.

"BİR GÜN TEKRAR SARILACAĞIZ"

Güler, paylaştığı videonun altına şu duygusal notu düştü: "Seni her zaman çok seveceğim. Güzel gülüşün hep kulağımda, iyi ki tanıdım seni. Cennetinde çok mutlu olduğunu biliyorum arkadaşım. Bir gün tekrar sarılacağız biliyorum. İyi ki doğdun."

Zülal Güler'in yakın arkadaşını andığı paylaşım görenleri gözyaşlarına boğdu.

İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde ablasının feryatları yürekleri yakmıştı...

"ABLAN KURBAN OLSUN SANA"

Tabutunun başında yükselen ağıtlar, törende duygu dolu anlar yaşanmasına neden olmuştu. Mezarlıkta kardeşinin başucundan ayrılmayan ablasının, "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni dayı... İbrahim... Kardeşim benim, ablasının gülü..." feryadı iste yürekleri dağlamıştı.

HAYALLERİ YARIM KALDI...

Genç yaşında hayata veda ederek sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan İbrahim Yıldız'ın vefatı, ailesi ve dostları için dinmeyen bir acıya dönüştü. Sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yapan ablası, kardeşine olan özlemini en saf haliyle dile getirdi.

"BURADA OL, KALBİNDEN ÖPEYİM"

Ablası Ela Altınay, biricik kardeşinin mezarı başında yaptığı paylaşımına şu notu ekledi:

"İbrahim. Yıldızım... Kardeşim, oğlum, ilk göz ağrım, sırdaşım, kahve arkadaşım, her bir şeyim. Ne de güzelsin, bayramlık kombinin muhteşem; yine farkını ortaya koydun, rengarenksin, mis kokuyorsun. Bir cuma günü, yazın ortasında çıkan lodosta iyilik yapmak isterken eğildiğin tabureyle ağaç sırlarla vesilen oldu. Ne istiyorum biliyor musun? Burada ol ve kalbinden öpeyim. 7 ay direndin, servisteyken yanında kaldığım günlere dönüyorum; Rabbimin bize seni 7 ay daha görebilme fırsatı verdiği için şükrediyorum.

"YÜZÜNDE GÜLÜMSE VARDI"

İlk hapşırdığın anı hatırlıyorum, hemşireleri nasıl çağırmıştım mutluluktan uçmuştuk; parmaklarını oynatışını... Bir gün bana bakman için sabaha kadar konuştum, dua ettim; sabahında sadece gözlerinle değil, başınla beraber çevirdin. O an için binlerce kez şükretsem az. Ne günlerimiz geçti; arkadaşların, akrabaların, seni tanıyan tanımayan kimse yalnız bırakmadı seni. Ne dua organizasyonları oldu oğlum, muhteşemdi.

7 ay sonunda Ramazan'ın bir cuma günü iftar vaktini bekledin melek olmak için; bunun için sonsuz şükürler olsun. Şehadet parmağın havadaydı, yüzünde gülümseme vardı; yerin cennet olsun. Düğün gibiydi, herkes yanındaydı. 27 yaşında bir gencin böylesine sevilmesiyle onurlandık, ağladık; sevindik, ağladık; üzüldük, ağladık ama güzel bir yerde olduğuna inancımız sonsuz ve tesellimiz büyük.

"SEN UYUDUN, BİZ UYANDIK"

Mezara yanına geldiğimde birileri var; ben oradayken birileri, ben çıkarken birileri var, ben dersteyken birileri... Herkes başında dua edip seni ziyarete geliyor. Ya bu öyle değişik bir şey ki, bayramın da cumaya denk geldi. Özelsin ve güzelsin. Rabbimin verdiği bu imtihanda senin seçildiğini hissedince çok duygulanıyorum. Sen uyudun, biz uyandık. Seni asla ama asla unutmayacağız; şuralarda bir yerde oturuyorsun, gülüyorsun, belki de "Burada keyfim çok rahat, siz de üzülmeyin," diyorsun rüyalarda. Arada bir yanımdan bir esinti geçiyor, sensin o biliyorum; konuşuyorum da hep. İnanıyoruz, Rabbim ne eylerse güzel eyler. Seni çok seviyorum İbo."

İşte İbrahim Yıldız'ın ablasının mezar başındaki o duygusal anları ve kardeşine veda ettiği o yürek yakan video…

Hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablasından duygusal paylaşım | Video

"MELEK OLMASINA 1 AY KALA..."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Altınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vefatından önceki son dönemi anlattı. Kardeşinin arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları odadan bahsederek, "Melek olmasına 1 ay kala, canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Nasılda heyecanla odasını düzenliyorduk: 'Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır, plaklarını alalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım, fon perde şu renk olsun, of bu renge gıcık olur, olsun da sinirlenir kalkar yerinden' diyerek geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var, bir tane 2'si de bize yakın, 2'si de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi" ifadelerine yer verdi.

DOSTLARI PEŞ PEŞE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İBRAHİM YILDIZ'I ANMIŞTI

CEYDA ATEŞ'TEN YÜREK YAKAN VEDA!

Öte yandan 27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın zamansız vefatı, sadece ailesinin ocağına değil, tüm sanat camiasının kalbine ateş düşürmüştü. Haberin duyulmasıyla birlikte ilk sarsıcı veda, oyuncu Ceyda Ateş'ten geldi. Sosyal medya hesabından yakın dostuna veda eden Ateş, kelimelerin düğümlendiği o mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"CEYDA DİYE SESLENMELERİNİ UNUTMAYACAĞIM"

"İbom güzel yüreklim... Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun. Senin 'Ceyda' diye seslenmelerini, kalbini, sohbetlerimizi, gülmelerimizi unutmayacağım. Melektin, melek oldun."

ALİNA BOZ DA ARKADAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ...

İbrahim Yıldız'ın vefatının ardından sevenlerinden veda paylaşımları gecikmedi. Ünlü oyuncu Alina Boz, arkadaşı Yıldız için yaptığı paylaşımda "Canım kuzum gülüşüne hasret kalacağız. Mekanın cennet olsun" notunu düşmüştü.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Bu rol, İbrahim'in hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini ortaya koydu. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alarak deneyimini artırdı.

Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İbrahim Yıldız, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanata olan bağlılığını sürdürerek, farklı yaratıcı projelerde de yer aldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör