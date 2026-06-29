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Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!
Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!
"Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş" diyerek milyonların kalbine dokunan rock müziğin efsane ismi Barış Akarsu bugün yaşasaydı eğer 47 yaşında olacaktı... Bu özel günde, ünlü sanatçının hayata geçirmek istediği ama ömrünün yetmediği o en büyük hayali ise yeniden akıllara geldi.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:41