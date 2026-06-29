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Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

"Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş" diyerek milyonların kalbine dokunan rock müziğin efsane ismi Barış Akarsu bugün yaşasaydı eğer 47 yaşında olacaktı... Bu özel günde, ünlü sanatçının hayata geçirmek istediği ama ömrünün yetmediği o en büyük hayali ise yeniden akıllara geldi.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:41
Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Türk rock müziğinin zamansız ismi Barış Akarsu, ardında silinmez izler ve milyonların kalbinde dinmeyen bir sızı bıraktı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

29 Haziran 1979'da Amasra'da dünyaya gelen ve seslendirdiği "Islak Islak", "Rüzgar" gibi şarkılarla Anadolu rock kültürünü yeni nesle sevdiren efsane sanatçı, yaşasaydı bugün 47. yaş gününü kutlayacaktı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Kısa ömrüne devasa başarılar sığdıran akıllardan silinmeyen o ismin hayat hikayesi, bilinmeyenleri ve yarım kalan büyük rüyası bir kez daha yürekleri dağladı.

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Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

UNESCO'DAN GELEN ANLAMLI İSİM HİKAYESİ

Barış Akarsu'nun evlerinde Cem Karaca, Barış Manço, Ruhi Su ve Zülfü Livaneli ezgileriyle büyüdüğü çocukluk yılları, ona sadece bir müzik kariyeri değil, adının ardındaki derin felsefeyi de miras bıraktı. Babası Selahattin Akarsu, oğlunun isminin kökenini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

"BARIŞ'IN ADININ KAYNAĞI UNESCO"

"Barış doğduğunda bizim evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çok çalınırdı, ama Barış'ın adının kaynağı UNESCO'dur. Barış'ın doğduğu yıl olan 1979'da UNESCO, o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim. Oğlumun başarılarıyla en büyük gururu yaşadım, kaybıyla da en büyük acıyı."

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

AKADEMİ TÜRKİYE İLE GELEN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Müzik tutkusu Amasra sokaklarında gitarıyla filizlenen Akarsu'nun kaderi, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasıyla tamamen değişti. Sahnedeki benzersiz enerjisi, samimi duruşu ve güçlü vokaliyle yarışmayı birincilikle tamamlayan genç sanatçı, kısa sürede rock dünyasının en sevilen figürlerinden biri haline geldi. Geleneksel rock tınılarını Anadolu'nun içten melodileriyle harmanlayarak çıkardığı ilk albüm, onu milyonların idolü yaptı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

MÜZİK DÜNYASINI YASA BOĞAN O TRAJİK KAYIP

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, şarkılarında aşkı, hayatın zorluklarını ve umudu işleyen Barış Akarsu, ailesine ve değerlerine olan düşkünlüğüyle de biliniyordu. Ancak bu parlak yolculuk, 2007 yılında geçirdiği trajik bir trafik kazasıyla yarım kaldı. Kaza sonrasında günlerce süren sağlık mücadelesini kaybederek genç yaşta hayata veda eden efsane isim, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

YARIM KALAN EN BÜYÜK HAYALİ...

Bugün 47. yaş gününde hayranları tarafından özlemle anılan Barış Akarsu'nun, parıltılı sahne ışıklarının arkasında sakladığı ve ömrünün yetmediği o en büyük rüyası ise duyan herkesin yüreğini sızlatıyor.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

DENİZDE YAŞAMAK İSTİYORDU...

Babası Akarsu, oğlunun kimsenin bilmediği o derme çatma ve antik tutkusunu şu sözlerle aktarmıştı:

"Antik şeyleri çok severdi. Derme çatma yerlere hastaydı. 'Baba, azıcık tekneyi bulayım, Hüseyin abiye tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım' derdi"

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

MİRASI VE UNUTULMAZLIĞI

Barış Akarsu, arkasında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde yaşayan bir anı bıraktı. Şarkıları, rock müziğin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Onun müziği, hala radyolarda çalıyor ve yeni nesil müzikseverler tarafından keşfediliyor. Genç yaşta aramızdan ayrılsa da adının taşıdığı barış ruhu ve zamansız melodileri dalga dalga büyümeye devam ediyor.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM: KERİM TEKİN!

1990'ların parlayan yıldızlarından, Türk pop müziğinin genç prensi Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Fakat ölümüne dair özellikle bir detay sevenlerini kahretti…

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

FESTİVAL COŞKUSU VE ERKEN VEDA

Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere İstanbul'a dönmeye karar verdi.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden, menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

KAZA VE KAYIP

Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen süt tankeri ile kimliği belirlenemeyen kömür yüklü bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kömür kamyonu, Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Aynı kazada bir yolcu otobüsü de araçlara çarptı. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Bütünley ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

HAYRANLARIN VE SANAT DÜNYASININ YASI

Kerim Tekin'in ani ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Sanatçı dostları Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut derin bir yas yaşadı. Özellikle Zerrin Özer, ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirildi.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

KISA SÜREYE SIĞAN BAŞARILAR

Kerim Tekin, 1995 yılında çıkardığı "Kara Gözlüm" albümüyle müzik dünyasına adım attı. 1997'de yayınladığı "Haykırsam Dünyaya" albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

Özellikle "Kar Beyaz" şarkısı, onun en çok bilinen eserlerinden biri oldu. Ayrıca, "Yaz Aşkım" adlı filmde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de adım attı.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

BİR GÜN DAHA KALSAYDI...

Eğer Kerim Tekin, festivalin kapanış törenini bekleyip bir gün daha Sandıklı'da kalsaydı, belki de o ölümcül kazadan kurtulacaktı. Bu trajik olay, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve bazen küçük kararların büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşasaydı bugün 47 yaşında olacaktı! Barış Akarsu’nun yarım kalan o en büyük hayali herkesi derinden sarstı!

UNUTULMAZ BİR MİRAS

Kerim Tekin'in ardından, hayranları ve sanatçı dostları onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Zerrin Özer, 1998 yılında çıkardığı albümünde yer alan "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını Kerim Tekin'e ithaf etti. Ayrıca, "Kar Beyaz" şarkısının düet versiyonu da yayınlandı.

Kerim Tekin, kısa ömrüne rağmen müzik dünyasında derin izler bıraktı. Onun şarkıları hâlâ dinleniyor, anısı yaşatılıyor. Eğer o gün bir gün daha bekleseydi, belki de bugün müzik dünyasında çok daha büyük başarılara imza atmış olacaktı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör