Yasemin Ergene'den 14 yaşına giren altın saçlı kızı Emine'ye duygusal kutlama! "Hayattaki en değerlim"
"Doktorlar"daki canlandırdığı Ela rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan'ın İzzet Özilhan ile evliliğinden Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Ergene, 14 yaşına basan kızı Emine'nin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 12:59