Yasemin Ergene'den 14 yaşına giren altın saçlı kızı Emine'ye duygusal kutlama! "Hayattaki en değerlim"

"Doktorlar"daki canlandırdığı Ela rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan'ın İzzet Özilhan ile evliliğinden Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Ergene, 14 yaşına basan kızı Emine'nin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 12:59
Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakmış ve Yasemin Özilhan olarak sade bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ancak çiftin 14 yıllık evliliği, 3 Eylül itibarıyla resmen sona ermişti.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİĞİNİ NOKTALADI!

Özilhan, evliliğinin sona erdiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

"ALDATMA VE İHANET İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."

RADİKAL 'KAYNANA' HAMLESİ!

14 yıllık evliliğini noktalayan Yasemin Ergene, ardından ise çok konuşulacak bir adım atmıştı.

TAKİPTEN ÇIKTI!

Ergene, kayınvalidesi Emine Özilhan'ı Instagram'da takipten çıkararak "gelin-kaynana arasında kriz mi var?" yorumlarına neden olmuştu.

Ayrılık sonrasında kendine yeni bir düzen kuran Ergene, hem sosyal hayatındaki değişimlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İki kızı bulunan Yasemin Ergene'nin altın saçlı kızı Emine 14 yaşına bastı. Ergene,küçük kızı Emine'nin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

Peş peşe paylaşım yapan Ergene, önce bu karenin altına "14. sezon, 1. bölüm başlıyor" notunu düştü.

Kızının yüzünü gizleyen Ergene, paylaşıma 'Hayattaki en değerlim' notunu ekleyerek sevgisini bir kez daha kalpten gösterdi.

Kızıyla keyifli anlarını yansıtan bu fotoğrafı paylaşan Ergene'nin gönderisi, takipçilerinden beğeni topladı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...