Trend Galeri Trend Magazin Yasemin Ergene'nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: "Böyle daha rahat..."

Yasemin Ergene'nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: "Böyle daha rahat..."

14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra adeta küllerinden yeniden doğan Yasemin Ergene, bu kez öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya resmen alev aldı! İşte ayrıntılar...