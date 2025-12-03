Yasemin Ergene'nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: "Böyle daha rahat..."

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor. Ayrılık sonrasında kendine yeni bir düzen kuran Ergene, hem sosyal hayatındaki değişimlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İŞTE O POZ! Son olarak spor rutiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, paylaştığı gönderide kendine özgü tarzını bir kez daha ortaya koydu. 'Bağdaş kurarak daha rahat' notuyla yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Spor yaparken bile kendinden ödün vermeyen Ergene'nin enerjik ve doğal hali, sosyal medyada çok konuşuldu. Bu paylaşım, ünlü ismin yeniden güçlenen imajının bir yansıması olarak yorumlandı. Hem fiziksel hem de ruhsal yenilenme sürecine giren Yasemin Ergene, attığı her adımla magazin basınının gündemini belirlemeyi sürdürüyor. Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakmış ve Yasemin Özilhan olarak sade bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ancak çiftin 14 yıllık evliliği, 3 Eylül itibarıyla resmen sona ermişti. GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİĞİNİ NOKTALADI! Özilhan, evliliğinin sona erdiğini şu sözlerle duyurmuştu: '14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. 'ALDATMA VE İHANET İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR' Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz.' RADİKAL 'KAYNANA' HAMLESİ! 14 yıllık evliliğini noktalayan Yasemin Ergene, ardından ise çok konuşulacak bir adım atmıştı. TAKİPTEN ÇIKTI! Ergene, kayınvalidesi Emine Özilhan'ı Instagram'da takipten çıkararak 'gelin-kaynana arasında kriz mi var?' yorumlarına neden olmuştu. 'KAYNANA' SORUSUNA BAKIN NE CEVAP VERDİ Yasemin Ergene, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ergene, çıkışta basın mensuplarının eski işe İzzet Özilhan'ın annesini sosyal medya hesabından takipten çıkması hakkındaki sorusuna yanıt vermek yerine 'Teşekkür ederim' demekle yetindi. Ünlü isim, boşanmanın ardından arkadaşıyla çıktığı yurt dışı tatiliyle hayatına yeniden yön verdiğini göstermişti. Sosyal medyaya geri dönen Ergene ise ardı ardına paylaştığı karelerle dikkat çekmişti. Tarzıyla beğeni toplayan ünlü ismin keyifli hallerine ise yorum yağmıştı. Öte yandan Yasemin Ergene'nin Ela ve Emine adını verdiği altın saçlı kızları kocaman oldu. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti. Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı. Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü. Öte yandan Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu. Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor. Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi. İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda... Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi. Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor. Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor. CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı geçen günlerde, 21 yaşına giren oğlu Beren'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: 'İyi ki doğdun İyi ki Berom Pırlanta kalplim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum Zaman nasıl geçiyor anlamak mümkün değil dün gibi doğduğun gün canım oğlum mutlu yaşlar.' Mankenin 'Berom' diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor. 2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı. ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor. BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti. 