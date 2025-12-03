Trend Galeri Trend Magazin Yasemin Ergene'nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: "Böyle daha rahat..."

Yasemin Ergene'nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: "Böyle daha rahat..."

14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra adeta küllerinden yeniden doğan Yasemin Ergene, bu kez öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya resmen alev aldı! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.12.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:25
Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Ayrılık sonrasında kendine yeni bir düzen kuran Ergene, hem sosyal hayatındaki değişimlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

İŞTE O POZ!

Son olarak spor rutiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, paylaştığı gönderide kendine özgü tarzını bir kez daha ortaya koydu. "Bağdaş kurarak daha rahat" notuyla yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Spor yaparken bile kendinden ödün vermeyen Ergene'nin enerjik ve doğal hali, sosyal medyada çok konuşuldu. Bu paylaşım, ünlü ismin yeniden güçlenen imajının bir yansıması olarak yorumlandı.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Hem fiziksel hem de ruhsal yenilenme sürecine giren Yasemin Ergene, attığı her adımla magazin basınının gündemini belirlemeyi sürdürüyor.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakmış ve Yasemin Özilhan olarak sade bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ancak çiftin 14 yıllık evliliği, 3 Eylül itibarıyla resmen sona ermişti.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİĞİNİ NOKTALADI!

Özilhan, evliliğinin sona erdiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

"ALDATMA VE İHANET İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

RADİKAL 'KAYNANA' HAMLESİ!

14 yıllık evliliğini noktalayan Yasemin Ergene, ardından ise çok konuşulacak bir adım atmıştı.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

TAKİPTEN ÇIKTI!

Ergene, kayınvalidesi Emine Özilhan'ı Instagram'da takipten çıkararak "gelin-kaynana arasında kriz mi var?" yorumlarına neden olmuştu.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

'KAYNANA' SORUSUNA BAKIN NE CEVAP VERDİ

Yasemin Ergene, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ergene, çıkışta basın mensuplarının eski işe İzzet Özilhan'ın annesini sosyal medya hesabından takipten çıkması hakkındaki sorusuna yanıt vermek yerine "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Ünlü isim, boşanmanın ardından arkadaşıyla çıktığı yurt dışı tatiliyle hayatına yeniden yön verdiğini göstermişti. Sosyal medyaya geri dönen Ergene ise ardı ardına paylaştığı karelerle dikkat çekmişti.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Tarzıyla beğeni toplayan ünlü ismin keyifli hallerine ise yorum yağmıştı.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Öte yandan Yasemin Ergene'nin Ela ve Emine adını verdiği altın saçlı kızları kocaman oldu.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Öte yandan Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Yasemin Ergene’nin olay olan spor pozu! Sosyal medya alev aldı: Böyle daha rahat...

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.