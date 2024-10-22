Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasını kaybettiğini duyurmuştu. Allen, 'Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım. ' ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı. 35 yaşındaki Allen, babasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 'KELİMELER KİFAYETSİZ' Instagram hesabından bugün paylaşım yapan ünlü oyuncu, 'Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim.' dedi. Suna Yıldızoğlu, 1988–2007 yılları arasında Dudley Allen ile evli kaldı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor. Suna Yıldızoğlu, İngiliz vatandaşı eski eşi Dudley Allen'a şu sözlerle veda etti. Eski eşinin fotoğraflarını yayınlayan Yıldızoğlu, şu notu düştü: 16 yaşındayım tanıştığımda...hep hayatımda vardı. İsmi Dudley Allen tanıdığım en nazık, en dürüst insandı. Ne bir kötü söz söyledi, ne bir şiddet, ne de pasif veya agresif hareketleri vardı. Canımı hiç acıtmadı. Onunla beraber kocaman bir parçam gitti. Ama sıra bana gelince onun yanında yatmak istiyorum.