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Yasemin Kay Allen'dan babasına duygusal veda! 'Seni her gün özleyeceğim'

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun 1988–2007 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Dudley Allen hayatını kaybetti. Suna Yıldızoğlunun 35 yaşındaki oyuncu kızı Yasemin Allen sosyal medya hesabından babasına veda etti.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:03
Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasını kaybettiğini duyurmuştu.

Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

Allen, "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım. " ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

35 yaşındaki Allen, babasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

'KELİMELER KİFAYETSİZ'

Instagram hesabından bugün paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim." dedi.

Yasemin Kay Allen’dan babasına duygusal veda! ’Seni her gün özleyeceğim’

Suna Yıldızoğlu, 1988–2007 yılları arasında Dudley Allen ile evli kaldı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor.

Suna Yıldızoğlu, İngiliz vatandaşı eski eşi Dudley Allen'a şu sözlerle veda etti.

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