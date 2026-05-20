Yazdığınız yazıya dikkat! Alzheimer'ın sinyali meğer parmaklarınızın ucundaymış

Her gün defalarca yaptığınız o sıradan alışkanlığın, beyninizin içindeki en büyük sırrı sakladığını biliyor muydunuz? Bilim dünyasını sarsan yeni araştırma, sinsi bir zihinsel hastalığın ilk ipucunun aslında parmaklarınızın ucunda gizlendiğini kanıtladı. Hemen elinize bir kağıt kalem alın ve kendinizi test edin; işte beyninizin durumunu ele veren o şok edici detay!

Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 09:00
Bilişsel gerilemeyi hayatın erken evrelerinde tespit etmek, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve doğru destek mekanizmalarını planlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

Bilim dünyası, pahalı görüntüleme yöntemleri veya zahmetli hastane ziyaretleri yerine daha pratik, ekonomik ve erişilebilir tarama yöntemleri arayışını sürdürürken, Portekiz'deki Évora Üniversitesi'nden araştırmacılar şaşırtıcı bir yönteme dikkat çekiyor: El yazısı egzersizleri. Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, dijital tabletler üzerinde yapılan basit yazı analizlerinin, zihinsel gerilemenin erken bir sinyali olabileceğini ortaya koydu.

BEYNE AÇILAN BİR PENCERE: NEDEN EL YAZISI?

Dijitalleşen modern dünyada elle yazı yazma alışkanlığı giderek azalsa da bu eylem aslında beyin için oldukça zorlayıcı bir antrenmandır. Çünkü yazı yazmak, yalnızca fiziksel motor becerileri değil, aynı zamanda karmaşık zihinsel işleme süreçlerini de aynı anda devreye sokar. Araştırma ekibinin lideri, kinesiyolog Ana Rita Matias, bu durumu şu sözlerle özetliyor:

"Yazı yazmak sadece motor bir aktivite değil, beyne açılan bir penceredir. Yaşlı yetişkinlerde bilişsel bozuklukların, el yazısı hareketlerinin zamanlamasında ve organizasyonunda belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk."

ARAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Çalışma, yaşları 62 ile 99 arasında değişen ve huzurevinde yaşayan 58 yaşlı birey üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların 38'ine halihazırda çeşitli seviyelerde bilişsel bozukluk teşhisi konmuşken, kalan 20 kişi bilişsel olarak sağlıklı bireylerden oluşuyordu.

Katılımcılardan akıllı bir kalem ve dijital tablet yardımıyla noktalar ve çizgiler çizmeleri, yazılı cümleleri kopyalamaları ve sesli olarak dikte edilen cümleleri kağıda dökmeleri istendi.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçları; dinleme, hatırlama, sesleri metne dönüştürme ve fiziksel yazma becerilerinin eş zamanlı kullanılmasını gerektiren sesli dikte testinde ortaya çıktı. Bilişsel bozukluğu olan bireylerin, sağlıklı akranlarına kıyasla şu eğilimleri gösterdiği belirlendi:

  • Her bir kalem hareketinde (hamlesinde) çok daha fazla zaman harcamak,
  • Harfleri ve kelimeleri tamamlamak için daha küçük ve daha fazla sayıda kesik çizgi kullanmak.

Bu bulgular, zihinsel gerileme nedeniyle beynin zorlu görevleri denggeleme yeteneğinin azaldığını ve motor yürütme ağlarının aşırı yüklendiğini gösteriyor. Bilişsel sistemler zayıfladıkça, yazı yazma eylemi daha yavaş, daha parçalı ve daha az koordineli hale geliyor.

GELECEĞE YÖNELİK UMUTLAR VE SINIRLILIKLAR

Araştırmacılar, bu yöntemin gelecekte bakım evlerinde ve günlük sağlık kontrollerinde, pahalı tarama cihazlarına ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek pratik bir araca dönüşmesini hedefliyor. Ancak çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu unutulmamalıdır. Katılımcı sayısının görece az olması, bireylerin kullandığı ilaçların motor beceriler üzerindeki etkisinin hesaba katılmaması ve zaman içindeki değişimlerin henüz uzun vadeli izlenmemiş olması çalışmanın mevcut sınırlılıkları arasında yer alıyor.

Yine de el yazısı analizi; kan biyobelirteçleri veya ses ipuçları gibi, gelecekte Alzheimer ve benzeri nörodejeneratif hastalıkların ilk belirgin semptomları (örneğin hafıza kaybı) başlamadan çok önce teşhis edilmesinde güçlü bir alternatif olma potansiyeli taşıyor. Erken teşhis, hem hastaların tedaviye erken yanıt vermesini kolaylaştırıyor hem de bilim insanlarının bu hastalıkları başlangıç noktasından itibaren incelemesine olanak tanıyor.

Matias, A. R., & Silva, A. R. (2026). Handwriting movement analysis as a tool for assessing cognitive impairment in older adults. Frontiers in Human Neuroscience, 20, Article 102435.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör