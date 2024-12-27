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Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...Sayısız Yeşilçam filminde Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrollerde yer alan 81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Altuğ'un son hali dikkat çekti. Efsane ismin 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:40