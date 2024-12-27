Trend Galeri Trend Magazin Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'suydu...Sayısız Yeşilçam filminde Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrollerde yer alan 81 yaşındaki Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Altuğ'un son hali dikkat çekti. Efsane ismin 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:40
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba’nın Fiko’suydu...81 yaşındaki Yeşilçam’ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla poz verdi, 81. yaşını böyle kutladı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba’nın Fiko’suydu...81 yaşındaki Yeşilçam’ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba’nın Fiko’suydu...81 yaşındaki Yeşilçam’ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba’nın Fiko’suydu...81 yaşındaki Yeşilçam’ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla poz vermişti.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i, Süper Baba’nın Fiko’suydu...81 yaşındaki Yeşilçam’ın ustası Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

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