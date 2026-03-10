Trend Galeri Trend Magazin Yeğenini kucağından indirmiyor! Melisa Ural’dan yepyeni eğlenceli poz!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sık sık minik yeğeniyle pozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen minik Lina, Melisa Ural'In kucağından inmiyor. İşe Melisa Ural ve yeğeninin eğlenceli o anları!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

3 yıldır evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda kızları Lina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Engincan Ural'ın baba olmasının ardından Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, ilk kez hala olmanın sevincini yaşadı. Ural, yeğeniyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla da beğeni ve yorum almıştı.

Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde yine minik yeğeniyle paylaşım yaparak hayranlarının beğenisini kazanmıştı.

MİNİK YEĞENİYLE OYUNLAR OYNADI

Melisa Ural, geçtiğimiz haftalarda minik Lina'yı yeniden ziyarete gitti ve yeğeniyle oyunlar oynayıp zaman geçirmişti.

Melisa Ural minik yeğeniyle o anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. O anlara ise yine beğeni yağmıştı.

Melisa Ural, bugün yepyeni paylaşım yaptı.

YEĞENİYLE VAKİT GERİMEK HOŞUNA GİDİYOR

Melisa Ural sık sık minik yeğeniyle vakit geçirip oyunlar oynuyor. Ural, bu anları da kişisel hesabından paylaşıyor.

YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ! İŞTE O POZ!

Melisa Ural minik yeğeninin yüzünü göstermekten yine kaçındı. Kucağından minik Lina'yı indirmeyen Ural'a beğeni yağdı.

LİNA İLE PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLUYOR

Melisa Ural, kişisel hesabından yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

MİNİK YEĞENİYLE VAKİT GEÇİRİP GEZDİRDİ

Melisa Ural'ın minik yeğeniyle vakit geçirdiği o anlar takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte Melisa Ural'ın minik yeğeniyle ilgi toplayan o pozu!

Yeğeniyle daha önce bu tatlı paylaşımı yapan Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde babası Hakan Ural'ın paylaşımını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

İLK KEZ TORUN SEVİNCİ YAŞADI

İlk kez torun sevinci yaşayan Hakan Ural, torununu pusetinde gezdirirken kameralara yansıdı.

KALPLERİ ISITAN PAYLAŞIM!

Hakan Ural, ilk paylaşımını da böylece yapmıştı. Ünlü ismin bu paylaşımı adeta kalpleri ısıtmıştı.

Melisa Ural, daha önce de arkadaşlarının minik Lina'nın etrafını nasıl sardığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Meraklı gözlerin Lina'nın üstünde olduğu görüldü.

MİNİK LİNA'NIN KIRKI ÇIKTI

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, geçtiğimiz haftalarda yaptığı birbirinden güzel paylaşımlarla yeğeni minik Lina'nın kırkının çıktığını duyurmuştu.

MELİSA URAL'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Melisa Ural Merve Kaya ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

ÖZEL ORGANİZASYON YAPILDI

Ural ailesi, minik Lina'nın kırkına özel bir organizasyon yaptı.

BEYAZ TONLARI TERCİH ETTİLER

Organizasyonda beyaz tonların kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

HAZIRLANAN MASA İLGİ TOPLADI

Minik Lina'nın pastası ve hazırlanan masa da konukların ilgisini çekti.

MİNİK LİNA'NIN KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Minik Lina'ya beyaz ve çiçekli bir kıyafet tasarlandı.

Sibel Can'ın da kıyafetlerini yapan ünlü modacı Amor Garibovic, minik Lina'nın da beyazlar içindeki kıyafetini tasarladı.