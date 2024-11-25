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Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!
Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!
2021 yılında Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran ve ardından da " "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" açıklamalarıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, takipçilerini şaşırttı. Yeliz Yeşilmen yaptığı paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş'la barıştığını ilan etti.
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:27