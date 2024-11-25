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Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

2021 yılında Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran ve ardından da " "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" açıklamalarıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, takipçilerini şaşırttı. Yeliz Yeşilmen yaptığı paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş'la barıştığını ilan etti.

Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:27
Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Yeliz Yeşilmen 2021'de boşandığı Ali Uğur Akbaş'la yeniden barıştı. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile dünyaevine girmişti.

Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan çift, 2021'de evliliklerini sonlandırmıştı.

Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

O dönemlerde şiddet açıklamasıyla da gündeme gelen ünlü isim, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Buna rağmen yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

YELİZ YEŞİLMEN ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Yeliz Yeşilmen, takipçilerini şaşırttı. Yeliz Yeşilmen yaptığı paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş'la barıştığını ilan etti.

Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Yeliz Yeşilmen, 2020'nin Mayıs ayında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" demişti.

Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var" şeklinde konuşmuştu.

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