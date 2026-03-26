Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek paylaşım: "Her yılan yerde sürünmez"

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla birçok polemik yaşayarak gündeme gelen İbrahim Tatlıses son olarak sosyal medya hesabından yeni bir kaosun fitilini ateşledi. "Her yılan yerde sürünmez" diyen İmparator magazin gündemine bomba gibi düştü!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 14:20
Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla uzun süredir çeşitli sorunlar yaşayan Tatlıses, gündemden düşmüyor.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Aile içindeki krizler sürerken, İmparator son olarak Instagram hesabından adeta yeni bir hamle yaptı.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Manidar bir paylaşım yapan Tatlıses, "Her yılan yerde sürünmez, bazıları oturur seninle çay kahve içer" sözleriyle kimi hedef aldığı merak konusu oldu.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede magazin gündemini hareketlendirdi.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü geçen günlerde de bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söylemişti:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"BİZ KİN TUTMAYIZ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlu Ahmet Tatlı manidar bayram paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Tatlı şu ifadeleri kullanmıştı: "Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür."

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" demişti.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Geçen günler de Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR"

Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek, "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI" İDDİASI

Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses'in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmelerini de paylaşmıştı. Program sunucusunun sorduğu "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusu üzerine Yazar şunları aktarmıştı:

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER"

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular"

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

"BEN DAHA SAĞKEN…" TARTIŞMASI

Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etmişti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

Yeni kaosun fitili ateşlendi: İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek paylaşım: Her yılan yerde sürünmez

