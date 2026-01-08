Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeni yıla eski aşkıyla girdi! İş insanı Haluk Dinçer ve Fas asıllı sevgilisi yeniden birlikte!
Yeni yıla eski aşkıyla girdi! İş insanı Haluk Dinçer ve Fas asıllı sevgilisi yeniden birlikte!
Bir dönem bittiği konuşulan Haluk Dinçer ile Mounia Amor ilişkisi yılbaşıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Üç ay önce yollarını ayırdıkları iddia edilen çiftin, yeni yılı İstanbul'da birlikte karşıladığı öğrenildi. İlişkiye dair perde arkasındaki detaylar ise Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:25