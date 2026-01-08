Yeni yıla eski aşkıyla girdi! İş insanı Haluk Dinçer ve Fas asıllı sevgilisi yeniden birlikte!

GELENEĞİ BOZMADI

7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Bursalı işadamı Hayri Yazıcı'dan yeni yıl klasiği! Uludağ'da Kovid- 19'a yakalanıp ölümden dönen ve tam 21 ay sonra ayağa kalkabilen Hayri Yazıcı, sağlığına kavuştuktan sonra daha konservatif bir hayat yaşamaya başlamıştı.

En son 2025 yılbaşı akşamı Uludağ'daki otelinde görülen Hayri Yazıcı, bu yıl da geleneği bozmadı. Eşi Lale Yazıcı, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer ve torunu Ozan Can Şer ile 2026'ya da Uludağ'daki otelinde girdi. Yılbaşında ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğraftan gördüğüm kadarıyla Hayri Abi çok sağlıklı görünüyor; maşallah...