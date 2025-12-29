Trend Galeri Trend Magazin Yeni yılda atv seyredeceksiniz! 'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel bölümüyle heyecan yarattı...

atv yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:18
'Kim Milyoner Olmak İster', yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı özel programı fragmanı yayınlandı | Video

Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

