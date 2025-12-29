Trend Galeri Trend Magazin Yeni yılda atv seyredeceksiniz! 'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel bölümüyle heyecan yarattı...

atv yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:18