Trend
Galeri
Trend Magazin
‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordu! Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Arda Kural’ın yeni mesleği duyanları şoke etti: “Sektörde barınamadım…”
‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordu! Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Arda Kural’ın yeni mesleği duyanları şoke etti: “Sektörde barınamadım…”
"Türkiye'nin Leonardo DiCaprio"su olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural, bir dönem televizyon ekranlarının aranan yüzüydü. Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra adeta sırra kadem basmıştı! Oyunculuğu bırakıp bambaşka bir alana yönelen Kural'ın yeni mesleği görenleri şoke etti. Meğer odasında…
Giriş Tarihi: 07.10.2025 16:15