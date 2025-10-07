Trend Galeri Trend Magazin ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordu! Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Arda Kural’ın yeni mesleği duyanları şoke etti: “Sektörde barınamadım…”

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordu! Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Arda Kural’ın yeni mesleği duyanları şoke etti: “Sektörde barınamadım…”

"Türkiye'nin Leonardo DiCaprio"su olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural, bir dönem televizyon ekranlarının aranan yüzüydü. Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra adeta sırra kadem basmıştı! Oyunculuğu bırakıp bambaşka bir alana yönelen Kural'ın yeni mesleği görenleri şoke etti. Meğer odasında…

Giriş Tarihi: 07.10.2025 16:15
2005-2008 yılları arasında yayımlanan ve büyük ses getiren 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı 'Ferit Tekin' karakteriyle televizyon dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.

Sergilediği başarılı oyunculuğunun yanı sıra, yakışıklılığı ve benzerliği ile bir dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anıldı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kural, yıllarca tedavi görmüş ve gözlerden uzak kalmayı tercih ederek oyunculuğu bırakma kararı verdi.

Oyunculuk yapmayı bir türlü sevmediğini söyleyen Kural, geçirdiği zor günlerden sonra son dönemde yeniden ortaya çıkmaya başladı.

YENİ MESLEĞİ DUYANLARI ŞOKE ETTİ!

Kural katıldığı bir programda şimdilerde neler yaptığı sorusuna verdiği yanıt ile duyanları şoke etti.

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kurali oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı:

'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

EK İŞLER YAPAN ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

ELA YÖRÜKLÜ
2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakteriyle boy gösteren tescilli güzel radikal bir karar aldı. Ela Yörüklü oyunculuğu bırakıp eski mesleğine geri döndü. Yörüklü, bakın şimdi ne iş yapıyor?

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti. 2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı.

Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı.

Veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri 'benimkiler' notuyla paylaştı.

Ela Yörüklü verdiği bir röportajda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Ailece bir yerlere gittiğimizde hep kaybolmanın eşiğinden dönermişim, sebebi de her gördüğüm hayvanın peşine takılıp gidiyor olmammış.

Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi'ne girdim."

YAĞMUR TANRISEVSİN

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Tanrısevsin, seramik tutkusuna yönelmişti.

Yağmur Tanrısevsin, oyunculuk kariyerinin yanında seramik sanatçılığı da yapıyor. Ünlü oyuncu, tasarımlarını yurtdışına ihraç ediyor.

Ünlü isim, "Yurtdışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Hedefim dünya markası olmak." dedi.

GÖRKEM SEVİNDİK

Daha önce "Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo", "Erkek Severse" ve "Kahraman Babam" gibi yapımlarda rol alan Görkem Sevindik, şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde boy gösteriyor.

Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantinini işletiyor.

Ünlü oyuncu, "Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum. Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum. Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum" ifadelerini kullandı.

SEMA AYDEMİR
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran milli atlet Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu.

Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımının altına, 'Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum' notunu düştü.

Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisindeki seksi ama bir o kadar da saf olan Cilvenaz karakteriyle adını duyurmuş ama sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.