Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam efsanesi Garip filmini bilmeyen yoktur. Filmde Kemal Sunal'ın minik arkadaşı Fatoş'a can veren çocuk yıldızın son hali gündem oldu. Garip filmindeki kız çocuğunu Ece Alton'un son hali şoke etti.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:06
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

44 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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