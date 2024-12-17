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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı...Ece Alton’un son hali şoke etti!
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam efsanesi Garip filmini bilmeyen yoktur. Filmde Kemal Sunal'ın minik arkadaşı Fatoş'a can veren çocuk yıldızın son hali gündem oldu. Garip filmindeki kız çocuğunu Ece Alton'un son hali şoke etti.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:06