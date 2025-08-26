Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın bilinmeyen yönü! “Kurbağa sevgisiyle” gündem oldu

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı 'Kara Gözlüm' filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor. İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi. Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. 41 yaşındaki hali ile meydan okuyan Tatlıtuğ, zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor. Peki sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla övgü dolu yorumlar alan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük korkusunu biliyor musunuz? Yakışıklılığı dillere destan olan ve attığı her adımla merak edilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hiç beklemediğiniz bir korkusu var. Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor. İşte, ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız bilinmeyen takıntıları ve alışılmadık korkuları! BURCU ESMERSOY Stresliyken tırnaklarını yiyor. MEGAN FOX MURAT BOZ Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç takıntısını duyanlar adeta şoke oluyor. . Pop müziğin sevilenlerinden olan Boz, gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor CEM YILMAZ Ünlü komedyen Cem Yılmaz, seyirci karşısına çıkmadan önce ufak bir uyku arası veriyor. Gösteriye çıkmadan şekerleme yapan Yılmaz, enerjisini böyle topladığına inanıyor. HÜLYA AVŞAR Uzun tırnaktan hiç hoşlanmadığını bildiğiniz Hülya Avşar, dakiklik konusunda da oldukça titiz. Hiçbir yere geç kalmak istemeyen Avşar, saatlerini 5 dakika ileri alıyor. JENNİFER ANİSTON Abisiyle yaşadığı travmadan ötürü dalamıyor ve korkuyor. SEZEN AKSU Halkın Minik Serçe'si olan Sezen Aksu'nun takıntısı da bir o kadar dikkat çekiyor. Aksu, bir misafirliğe gittiğinde yününü ve şişlerini yanında taşıyor hayranları bunun sebebini de 'Boş durmaktan hoşlanmıyor' şeklinde yorumluyor. BÜLENT ERSOY 'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yalnızlık kadar tek rakamlardan da hiç hoşlanmıyor. Kaldığı oteldeki kapı numarasından plakasına kadar tek rakam kullanmayan sanatçı bu konuda oldukça hassas. BERGÜZAR KOREL Güzel oyuncu Bergüzar Korel, arkadaşlarının aksine yemek konusunda oldukça seçici. Korel, pütürlü yiyeceklerden uzak duruyor ayrıca tatlı ve tuzlunun birleşmesinden hoşlanmadığı için dolmanın içinde üzüm de istemiyor. SEREN SERENGİL Köpeklere olan sevgisiyle bilinen Seren Serengil, kendi köpeklerine de kraliyet üyesi gibi davranıyor. Serengil, gittiği bir mekanda köpeklerinin de porselen tabakta yemesini istiyor aksi takdirde kendisi de yemek yemiyor. ATA DEMİRER Yaptığı şakalarla hayranlarını gülmekten yıkıp geçiren Ata Demirer'in kimsenin tahmin etmediği bir tutkusu var. Demirer, birbirinden farklı güvercinlerle ilgilenirken oldukça mutlu oluyor. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Doğal ve sempatik halleriyle dikkat çeken Özge Özpirinçci, çocukken herkesin korktuğu şeyden rahatsızlık duyuyor. Özpirinçci, açık dolap kapağının olmadığından emin olduktan sonra uyumayı tercih ediyor. RİHANNA Konu müzik olduğunda akıllara gelen isimlerden biri olan Rihanna'ın en büyük korkusu ise yosunlar ve balıklar. FUNDA ARAR Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Funda Arar, oldukça gelenekçi biri. Arar, eğer kötü bir durum yaşarsa olaydaki tarihi bir daha dile getirmiyor. KADİR DOĞULU Şimdilerde ekranlardan uzak kalan oyuncu Kadir Doğlu, ünlüler dünyasında belki de en ilginç takıntısı olan isimler arasında. Yakışıklı oyuncunun ayak takıntısı olduğu ve biriyle evlenmeden önce muhakkak ayaklarını görmesi gerektiği iddia ediliyordu. HADİSE Hadise deyince en az bir kişinin aklına 'sarı saçları' gelir. Saçlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Hadise, saçlarını boyatmak için Belçika'ya gittiğini açıklamıştı.