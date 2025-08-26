Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın bilinmeyen yönü! “Kurbağa sevgisiyle” gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, yıllar geçse de hem oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak bu kez usta sanatçının bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 17:04
Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor.

İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.

41 yaşındaki hali ile meydan okuyan Tatlıtuğ, zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.

Peki sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla övgü dolu yorumlar alan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük korkusunu biliyor musunuz?

Yakışıklılığı dillere destan olan ve attığı her adımla merak edilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hiç beklemediğiniz bir korkusu var. Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

İşte, ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız bilinmeyen takıntıları ve alışılmadık korkuları!

BURCU ESMERSOY

Stresliyken tırnaklarını yiyor.

MEGAN FOX
Kuru peçeteye dokunamıyor.

MURAT BOZ

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç takıntısını duyanlar adeta şoke oluyor.

.

Pop müziğin sevilenlerinden olan Boz, gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor

CEM YILMAZ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, seyirci karşısına çıkmadan önce ufak bir uyku arası veriyor.

Gösteriye çıkmadan şekerleme yapan Yılmaz, enerjisini böyle topladığına inanıyor.

HÜLYA AVŞAR

Uzun tırnaktan hiç hoşlanmadığını bildiğiniz Hülya Avşar, dakiklik konusunda da oldukça titiz.

Hiçbir yere geç kalmak istemeyen Avşar, saatlerini 5 dakika ileri alıyor.

JENNİFER ANİSTON

Abisiyle yaşadığı travmadan ötürü dalamıyor ve korkuyor.

SEZEN AKSU

Halkın Minik Serçe'si olan Sezen Aksu'nun takıntısı da bir o kadar dikkat çekiyor.

Aksu, bir misafirliğe gittiğinde yününü ve şişlerini yanında taşıyor hayranları bunun sebebini de 'Boş durmaktan hoşlanmıyor' şeklinde yorumluyor.

BÜLENT ERSOY

'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yalnızlık kadar tek rakamlardan da hiç hoşlanmıyor.

Kaldığı oteldeki kapı numarasından plakasına kadar tek rakam kullanmayan sanatçı bu konuda oldukça hassas.

BERGÜZAR KOREL

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, arkadaşlarının aksine yemek konusunda oldukça seçici.