Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın bilinmeyen yönü! “Kurbağa sevgisiyle” gündem oldu

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın bilinmeyen yönü! “Kurbağa sevgisiyle” gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, yıllar geçse de hem oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak bu kez usta sanatçının bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.