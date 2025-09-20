Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in 8 yıl aynı yastığa başkoyduğu eski eşi de çok ünlü! Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı!

İNCİ ŞEN KİMDİR?
İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.
Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.