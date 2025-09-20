Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in 8 yıl aynı yastığa başkoyduğu eski eşi de çok ünlü! Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı!

Duayen oyuncu Şener Şen'in 8 yıll boyunca aynı yastığa başkoyduğu eski eşinin de çok ünlü olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 07:50
Duayen oyuncu Şener Şen Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi kült filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı bulunuyor. Şen'in meğer eski eşi de çok ünlüymüş.

Şener Şen "Eşkıya" ve "Muhsin Bey" filmlerinde rol arkadaşı olan Sermin Hürmeriç ile 8 yıl evli kaldı. İki ünlü isim Muhsin Bey filminde tanışmış.

1989'da ikinci evlenen çift 1997'de boşandı.

KIZ KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

