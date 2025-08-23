Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

KIZ KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...