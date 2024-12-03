Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde rol almıştı Hikmet Gül... Oynadığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunmuştu usta oyuncu Hikmet Gül. 100'den fazla filmde rol alan oyuncu genellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde boy göstermişti. Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış. İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ... NERMİN DENİZCİ KİMDİR? Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı. NERMİN DENİZCİ'NİN SON HALİNE BAKIN... Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyor. Belkıs Dilligil'in kızı da meğer herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş. İŞTE BELKIS DİLLİGİL'İN KIZI ÇİÇEK DİLLİGİL... ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR? Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak, 5 Haziran 1969 doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Gözde Türkpençe- Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER