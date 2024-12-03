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Yeşilçam emektarı Hikmet Gül'ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

Yeşilçam tarihinde büründüğü rollerle unutulmayan emektar oyuncu Hikmet Gül'ün kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik kızı hem şarkıcı hem de oyuncu...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:14
Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde rol almıştı Hikmet Gül...

Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

Oynadığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunmuştu usta oyuncu Hikmet Gül. 100'den fazla filmde rol alan oyuncu genellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde boy göstermişti.

Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

Yeşilçam emektarı Hikmet Gül’ün kızı kendisinden ünlü! Hem şarkıcı hem de oyuncu...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.

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