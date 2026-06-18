Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam Emel Yıldız'ı sonsuzluğa uğurladı! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: “Bu ölüm beni çok üzdü”
Yeşilçam Emel Yıldız'ı sonsuzluğa uğurladı! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: “Bu ölüm beni çok üzdü”
Türk sinemasının efsane isimlerinden Emel Yıldız, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılan Türkan Şoray, tabut başında büyük bir yıkım yaşarken arkadaşına son vedasını bu sözlerle yaptı…
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 11:49