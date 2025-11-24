Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar’ın kaza dosyası mahkemede: Motosiklet sürücüsüne 6 yıl hapis istemi!

Bilinci kapalı bir biçimde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.