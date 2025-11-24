Trend
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın kaza dosyası mahkemede: Motosiklet sürücüsüne 6 yıl hapis istemi!
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından sürücü hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde kazada kastı olmadığını söyledi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:02