Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın kaza dosyası mahkemede: Motosiklet sürücüsüne 6 yıl hapis istemi!

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın kaza dosyası mahkemede: Motosiklet sürücüsüne 6 yıl hapis istemi!

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından sürücü hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde kazada kastı olmadığını söyledi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:02
Türk sinemasının usta ismi Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Kaza, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 31 Ekim Cuma günü saat 20:10 sıralarında meydana gelmişti.

Berkay O. (21) tarafından kullanılan motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen usta oyuncu Engin Çağlar'a çarptı. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı bir biçimde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YETERLİ DELİL VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı.

Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli Berkay O., hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.

'KASTIM YOKTU'
Berkay O., savcılıktaki ifadesinde, seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi.

Herhangi bir kastı olmadığını ifadesinde dile getiren Berkay O., sanatçının ölümünden ötürü üzgün olduğunu ifade etti.